Командир 1 отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов в эфире 24 Канала объяснил, какие задачи враг возлагает на роботов и почему здесь украинские подразделения имеют преимущество. По его словам, картина на передовой выглядит не так, как может казаться.

Смотрите также Военный учет по-новому: что ждет украинцев с 1 марта

Как именно враг использует НРК на передовой?

Россияне применяют наземные роботизированные комплексы, однако в значительно меньшем объеме, чем украинские подразделения.

Вниманию! Военные рассматривают НРК как способ уменьшения потерь пехоты. Наземные комплексы выполняют боевые и логистические задачи на расстоянии 10 – 15 километров от линии боестолкновения. Полностью заменить пехоту они пока не могут, однако позволяют минимизировать риски для личного состава.

У противника такие платформы в основном используются не на первой линии, а для обеспечения второго эшелона. Речь идет о подвозе боеприпасов, снаряжения и эвакуации раненых с тыловых позиций.

Противник НРК применяет очень мало. Да, они у них есть, но не в таком объеме, как у нас,

– отметил Филатов.

Он уточнил, что на передний край россияне чаще используют другие средства. Из-за массовости таких аппаратов этот способ для них выгоднее.

На первую линию они обычно запускают одноразовые крылья, типа "молния". Вместо боевой части туда кладут воду, батареи для рации, еду и отправляют,

– объяснил он.

В то же время для артиллерии и подразделений поддержки НРК остаются эффективным средством, ведь могут перевозить значительный вес. По его словам, как украинские, так и российские комплексы способны транспортировать до 200 килограммов, однако по количеству применения Украина имеет существенное преимущество.

Что известно о наземных роботизированных комплексах на фронте: