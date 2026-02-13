Об этом 24 Каналу рассказал начальник штаба 4 батальона оперназначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко, отметив, что комплексы могут уничтожать вражеские группы и даже проводить разведку во время неблагоприятных погодных условий. Однако самое важное – эффективная работа НРК сохраняет жизнь украинских бойцов.

Как украинские военные используют НРК на фронте?

Бригада "Рубеж" использует НРК с гранатометами и пулеметами не только как средства наблюдения, но и поражения. Их выставляют на участках, где потенциально будет двигаться враг. Как следствие, просачивания оккупантов стало минимальным.

По словам начальника штаба, операторы, которые управляют наземными роботизированными комплексами, находятся примерно в 30 километрах от линии боевого соприкосновения.

Вместе с ними работает и группа обслуживания, которая завозит готовые НРК за 10 – 15 километров до линии фронта. Далее комплекс, движется для выполнения задач только благодаря дистанционному управлению.

НРК максимально эффективны. Когда есть погонная погода, то есть дождь или ветер, мы не видим, что происходит в небе. Однако мы прекрасно видим все из почвы. С камер НРК также видно продвижение противника. Один НРК можно выставлять для наблюдения, другой – для поражения. Такой комплекс работает действенно,

– подчеркнул он.

Даже если НРК не уничтожит вражескую группу, то все равно заставит россиян остановиться и спрятаться. После этого можно использовать тяжелые бомберы, которые могут работать с ограниченной видимостью, чтобы поразить врага.

Обратите внимание! Ранее младший сержант, командир взвода обслуживания роты беспилотных наземных систем 47 ОМБр "Магура" Андрей Сыроежка заметил, что однажды с помощью НРК военные ВСУ отбили село. Поэтому роботизированные комплексы – это будущее войны.

"Пока так работают не много бригад. Преимущественно такое используют на Покровском и Северском направлениях. Здесь вопрос в обеспечении бригад. Кроме этого, "жизнь" НРК недолгая – если выполнять похожие задачи, то говорится о неделе", – заметил Гриценко.

В общем главной задачей НРК является обеспечение украинских военных провизией, а также комплексы играют важную роль в эвакуации защитников – раненых или тех, кто долго находится на позициях. Были и случаи, когда с помощью НРК вывозили российских пленных.

Начальник штаба добавил, что сейчас бригада начала изготавливать собственные наземные комплексы. Он выразил надежду, что со временем у каждой бригады будет собственная мастерская для такой возможности.

Что еще известно об использовании НРК?