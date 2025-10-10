Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала в гостях у бойцов из 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко. Недавно там создали роту наземных роботизированных комплексов. Бойцы приглашают к себе инженеров, ремонтников, пилотов и всех, кто готов учиться.

Как используют НРК на фронте?

Военные из 57 бригады используют НРК "Гимли". Они способны не только подвозить боеприпасы и другие ресурсы к "нулю". На НРК уже осуществляют эвакуацию бойцов.

Военный "Шкипер" ранее был штурмовиком. В частности он освобождал Сумскую область. Сейчас боец перевелся, чтобы работать с наземными роботизированными комплексами.

Я видел в работе эти дроны. Он может подойти к врагу и насыпать. Далее определяется маршрут. И тогда может зайти штурмовики. Это уменьшает риски потерь. Кто знает, как штурмовать посадки, тот понимает, насколько это тяжело. Штурмовик несет на себе 40-50 килограммов. Когда проходишь 4-5 километров, то становится очень тяжело,

– рассказал военный.

Защитники рассказали, что "Гимли" используют в частности для обеспечения минирования. В ночных условиях он может буквально заехать в такие места, куда безопасно уже не зайдешь.

Это у нас фактически платформа. На нее можно цеплять любое оборудование. Ту же турель, где будет огнемет, пулемет, миномет. С помощью двух экипажей можно осуществить любое поражение,

– рассказал военный с позывным "Черный".

