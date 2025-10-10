Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала в гостях у бойцов из 57 отдельной мотопехотной бригады имени Костя Гордиенко. Недавно там создали роту наземных роботизированных комплексов. Бойцы приглашают к себе инженеров, ремонтников, пилотов и всех, кто готов учиться.
Как используют НРК на фронте?
Военные из 57 бригады используют НРК "Гимли". Они способны не только подвозить боеприпасы и другие ресурсы к "нулю". На НРК уже осуществляют эвакуацию бойцов.
Военный "Шкипер" ранее был штурмовиком. В частности он освобождал Сумскую область. Сейчас боец перевелся, чтобы работать с наземными роботизированными комплексами.
Я видел в работе эти дроны. Он может подойти к врагу и насыпать. Далее определяется маршрут. И тогда может зайти штурмовики. Это уменьшает риски потерь. Кто знает, как штурмовать посадки, тот понимает, насколько это тяжело. Штурмовик несет на себе 40-50 килограммов. Когда проходишь 4-5 километров, то становится очень тяжело,
– рассказал военный.
Защитники рассказали, что "Гимли" используют в частности для обеспечения минирования. В ночных условиях он может буквально заехать в такие места, куда безопасно уже не зайдешь.
Это у нас фактически платформа. На нее можно цеплять любое оборудование. Ту же турель, где будет огнемет, пулемет, миномет. С помощью двух экипажей можно осуществить любое поражение,
– рассказал военный с позывным "Черный".
Новейшее оружие на фронте: коротко
- В Украине уже применяют дроны-перехватчики для сбивания "Шахедов". Они существенно усилили ПВО.
- Также Украина уже давно применяет морские дроны. В частности, на этом направлении уже начал работать легион "Свобода России".
- Кроме этого, с 2024 года на фронте начали активно использовать дроны на оптоволокне. На них не удастся повлиять с помощью РЭБ.