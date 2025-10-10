Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко побувала в гостях у бійців з 57 окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка. Нещодавно там створили роту наземних роботизованих комплексів. Бійці запрошують до себе інженерів, ремонтників, пілотів та й усіх, хто готовий вчитися.

Як використовують НРК на фронті?

Військові з 57 бригади використовують НРК "Гімлі". Вони здатні не лише підвозити боєприпаси та інші ресурси до "нуля". На НРК вже здійснюють евакуацію бійців.

Військовий "Шкіпер" раніше був штурмовиком. Зокрема він звільняв Сумщину. Зараз боєць перевівся, аби працювати з наземними роботизованими комплексами.

Я бачив у роботі ці дрони. Він може підійти аж до ворога та насипати. Далі визначається маршрут. І тоді можути зайти штурмовики. Це зменшує ризики втрат. Хто знає, як штурмувати посадки, той розуміє, наскільки це тяжко. Штурмовик несе на собі 40-50 кілограмів. Коли проходиш 4-5 кілометрів, то стає дуже тяжко,

– розповів військовий.

Захисники розповіли, що "Гімлі" використовують зокрема для забезпечення мінування. В нічних умовах він може буквально заїхати в такі місця, куди безпечно вже не зайдеш.

Це у нас фактично платформа. На неї можна чіпати будь-яке обладнання. Ту ж турель, де буде вогнемет, кулемет, міномет. За допомогою двох екіпажів можна здійснити будь-яке ураження,

– розповів військовий на позивний "Чорний".

