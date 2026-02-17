Про це інформують моніторингові спільноти, як-от monitor. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Ударні БпЛА вкотре атакують Україну: які області наразі у небезпеці

Що відомо про загрозу масованого ракетного обстрілу 17 лютого?

Попередження про масовану атаку, яка може статися найближчими днями, озвучувала українська влада 16 лютого і раніше. І справді, вночі 17 числа, ближче до 1 години, у моніторів з'явилася інформація про виліт стратегічної авіації Росії.

Наразі мовиться про три борти Ту-95МС, що стартували з аеродрому "Оленья". Та ця кількість може зростати. Ці носії крилатих ракет Х-101 попрямували у бік Каспійського регіону Росії.

На найближчих рубежах ймовірних пусків ракет, а це у межах Саратовської області, літаки будуть приблизно від 03:40.

На момент публікації також триває масована атака ударних БпЛА ворога. Більшість із них прямують західним курсом.

Як атакувала Росія у попередню добу, 16 лютого?