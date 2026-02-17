Об этом информируют мониторинговые сообщества, например monitor. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки Ударные БпЛА в очередной раз атакуют Украину: какие области сейчас в опасности
Что известно об угрозе массированного ракетного обстрела 17 февраля?
Предупреждение о массированной атаке, которая может произойти в ближайшие дни, озвучивала украинская власть 16 февраля и ранее. И действительно, ночью 17 числа, ближе к 1 часу, у мониторов появилась информация о вылете стратегической авиации России.
Пока что идет речь о трех бортах Ту-95МС, стартовавших с аэродрома "Оленья". Но это количество может расти. Эти носители крылатых ракет Х-101 направились в сторону Каспийского региона России.
На ближайших рубежах вероятных пусков ракет, а это в пределах Саратовской области, самолеты будут примерно от 03:40.
На момент публикации также продолжается массированная атака ударных БпЛА врага. Большинство из них направляются западным курсом.
Как атаковала Россия в предыдущие сутки, 16 февраля?
- Враг совершил массированный комбинированный воздушный удар по Украине ночью 16 февраля. Применил ракеты "Циркон", "Искандер-М", авиационную Х-31П и десятки ударных БпЛА.
- ПВО сбили или подавили 2 "Циркона" и 52 дрона. Попадание 1 ракеты и 9 дронов фиксировали на 8 локациях. Падение обломков сбитых целей было в двух местах.