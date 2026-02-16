Как движутся вражеские беспилотники и где сейчас сохраняется опасность – информирует 24 Канал.
Смотрите также Россия атаковала "Цирконом", "Искандером" и "Шахедами": как отработала ПВО
Куда движутся вражеские цели?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся курсом на Донецкую область. В 20:22 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. БПЛА на Белгород-Днестровский. БПЛА на Кривой Рог с юга. Уже в 19:58 скоростная цель двигалась на Кривой Рог. В 19:57 звучала угроза применения баллистического вооружения. БПЛА на востоке Черниговщины, в районе Коропа. БПЛА на севере Сумщины, в районе Воронежа. БПЛА на востоке Сумщины курсом на Бурынь. Несколько групп БПЛА с Черного моря курсом на Черноморск, Вилково. Снова фиксируют движение БПЛА с Черного моря курсом на Затоку. Угроза КАБов в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется. Группа БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на Новгород-Северский, Шостку. БПЛА на юге Одесской области курсом на Катлабуг. БПЛА на север Сумщины, курсом на Воронеж. КАБы на Донетчину, Днепропетровщину. БПЛА на северо-востоке Черниговщины, в районе Новгород-Северского. БПЛА на Запорожье с юга. Группа БПЛА из Черного моря курсом на Затоку. БПЛА на юге Одесской области курсом на Новониколаевку. В Запорожской области угроза применения КАБов. БПЛА на юг Одесской области с Черного моря. В 17:56 Воздушные силы Украины предупредили о движении БПЛА на Затоку с Черного моря.
БпЛА на востоке Днепропетровщины движутся курсом на Донецкую область.
В 20:22 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.
БПЛА на Белгород-Днестровский.
БПЛА на Кривой Рог с юга.
Уже в 19:58 скоростная цель двигалась на Кривой Рог.
В 19:57 звучала угроза применения баллистического вооружения.
БПЛА на востоке Черниговщины, в районе Коропа.
БПЛА на севере Сумщины, в районе Воронежа.
БПЛА на востоке Сумщины курсом на Бурынь.
Несколько групп БПЛА с Черного моря курсом на Черноморск, Вилково.
Снова фиксируют движение БПЛА с Черного моря курсом на Затоку.
Угроза КАБов в Донецкой и Днепропетровской областях сохраняется.
Группа БПЛА на севере Сумщины и Черниговщины курсом на Новгород-Северский, Шостку.
БПЛА на юге Одесской области курсом на Катлабуг.
БПЛА на север Сумщины, курсом на Воронеж.
КАБы на Донетчину, Днепропетровщину.
БПЛА на северо-востоке Черниговщины, в районе Новгород-Северского.
БПЛА на Запорожье с юга.
Группа БПЛА из Черного моря курсом на Затоку.
БПЛА на юге Одесской области курсом на Новониколаевку.
В Запорожской области угроза применения КАБов.
БПЛА на юг Одесской области с Черного моря.
В 17:56 Воздушные силы Украины предупредили о движении БПЛА на Затоку с Черного моря.