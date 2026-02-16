Воздушная тревога продолжается, в небе до сих пор остаются вражеские дроны. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Что известно об обстреле?

В ночь на 16 февраля, начиная с 18:00 15 февраля, российские войска атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками с нескольких направлений.

По данным военных, противник применил четыре противокорабельные ракеты "Циркон" с временно оккупированного Крыма, баллистическую ракету "Искандер-М" из Брянской области и управляемую авиационную ракету Х-31П с временно оккупированной территории Запорожской области.

Кроме того, Украину атаковали 62 ударные беспилотники типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов. Запуски осуществлялись из районов Миллерово, Курска, Брянска, Шаталово, Приморско-Ахтарска в России и Гвардейского в оккупированном Крыму. Около 40 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили две ракеты "Циркон" и 52 ударных беспилотника различных типов. В то же время зафиксировано попадание одной ракеты и девяти дронов в восьми локациях. Также сообщается о падении обломков сбитых целей в двух местах.

Информация о трех ракетах уточняется. Военные предупреждают, что атака продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

