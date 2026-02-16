Як рухаються ворожі безпілотники та де наразі зберігається небезпека інформує 24 Канал.

20:38, 16 лютого

БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються курсом на Донеччину.

20:30, 16 лютого

О 20:22 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:29, 16 лютого

БпЛА на Білгород-Дністровський.

БпЛА на Кривий Ріг з півдня.

20:29, 16 лютого

Вже о 19:58 швидкісна ціль рухалась на Кривий Ріг.

20:29, 16 лютого

Зо 19:57 лунала загроза застосування балістичного озброєння.

20:28, 16 лютого

БпЛА на сході Чернігівщини, в районі Коропа.

БпЛА на півночі Сумщини, в районі Воронежа.

БпЛА на сході Сумщини курсом на Буринь.

Кілька груп БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ, Вилкове.

20:28, 16 лютого

Знову фіксують рух БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

20:27, 16 лютого

Загроза КАБів на Донеччині та Дніпропетровщині зберігається.

20:27, 16 лютого

Група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський, Шостку.

20:27, 16 лютого

БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг.

20:27, 16 лютого

БпЛА на північ Сумщини, курсом на Вороніж.

20:27, 16 лютого

КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину.

20:26, 16 лютого

БпЛА на північному сході Чернігівщини, в районі Новгород-Сіверського.

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:26, 16 лютого

Група БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку.

20:26, 16 лютого

БпЛА на півдні Одещини курсом на Новомиколаївку.

20:25, 16 лютого

У Запорізькій області загроза застосування КАБів.

20:25, 16 лютого

БпЛА на південь Одещини з Чорного моря.

20:19, 16 лютого

О 17:56 Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Затоку з Чорного моря.