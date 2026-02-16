Як рухаються ворожі безпілотники та де наразі зберігається небезпека інформує 24 Канал.
Куди рухаються ворожі цілі?
В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на сході Дніпропетровщини рухаються курсом на Донеччину. О 20:22 Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на Білгород-Дністровський. БпЛА на Кривий Ріг з півдня. Вже о 19:58 швидкісна ціль рухалась на Кривий Ріг. Зо 19:57 лунала загроза застосування балістичного озброєння. БпЛА на сході Чернігівщини, в районі Коропа. БпЛА на півночі Сумщини, в районі Воронежа. БпЛА на сході Сумщини курсом на Буринь. Кілька груп БпЛА з Чорного моря курсом на Чорноморськ, Вилкове. Знову фіксують рух БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку. Загроза КАБів на Донеччині та Дніпропетровщині зберігається. Група БпЛА на півночі Сумщини та Чернігівщини курсом на Новгород-Сіверський, Шостку. БпЛА на півдні Одещини курсом на Катлабуг. БпЛА на північ Сумщини, курсом на Вороніж. КАБи на Донеччину, Дніпропетровщину. БпЛА на північному сході Чернігівщини, в районі Новгород-Сіверського. БпЛА на Запоріжжя з півдня. Група БпЛА з Чорного моря курсом на Затоку. БпЛА на півдні Одещини курсом на Новомиколаївку. У Запорізькій області загроза застосування КАБів. БпЛА на південь Одещини з Чорного моря. О 17:56 Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Затоку з Чорного моря.
