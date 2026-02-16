Як рухаються ворожі безпілотники та де наразі зберігається небезпека інформує 24 Канал.

Дивіться також Росія атакувала "Цирконом", "Іскандером" і "Шахедами": як відпрацювала ППО

Куди рухаються ворожі цілі?

В яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті