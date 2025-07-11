У кожного присутнього була змога дізнатися про специфіку застосування цих видів наземних роботів, поспілкуватися з інструкторами, що навчають операторів НРК, а також з оператором наземних дронів з полку К-2, який має досвід застосування НРК на полі бою, передає 24 Канал.

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Інновації в Сухопутних військах Збройних Сил України

На фронті військові використовують наземні роботизовані комплекси (НРК) для виконання повсякденних завдань. Ця техніка, як і повітряні безпілотники, керується дистанційно та має на меті берегти життя українських військовослужбовців. В українському війську даний напрям активно розвивається, а в Сухопутних військах зʼявляються нові вакансії, повʼязані з наземними роботами.

На показі сучасної техніки був присутній офіцер відділу розвитку наземних систем управління безпілотних систем Командування Сухопутних військ майор Володимир Ровенський. Він розповів, що наразі НРК виконують десятки успішних бойових і логістичних місій.

47% усіх місій наземних роботизованих комплексів – це логістика та евакуація, близько 25% – виконання інженерних задач, 12% – бойові операції, решта – це спеціальні задачі. Загалом 22 підрозділи Сухопутних військ мають у своєму складі підрозділи НРК. Сьогоднішня війна показала, що технологічна перевага визначає хід війни. І я переконаний, що в питанні наземних дронів ми переважаємо ворога. Наша першочергова задача – давати армії комплекси, щоб замінити піхоту. А кінцева мета — масове застосування НРК,

– сказав Ровенський.

Начальниця центру рекрутингу і підготовки підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ Тетяна Муравйова розповіла, що для роботи з роботами потрібні люди, які б сформували технологічне військо. Загалом, за її словами, ЗСУ потребують і водіїв, і звязківців, і системних адміністраторів.

Інструктори навчальної роти школи спеціалістів безпілотних наземних комплексів “Варан” з позивними "Наруто" та "Руф" розповіли, що навчити майбутніх спеціалістів з НРК легко. Просто хтось опановує професію швидше, а інші – повільніше.

На заході також був присутній оператор НРК 20 полку безпілотних систем К-2 Аркадій з позивним "Чипполіно". Цей військовослужбовець має безпосередній досвід участі в операціях з використанням наземних роботів. Він провів кілька успішних евакуацій поранених і загиблих воїнів з поля бою. Підрозділ "Чипполіно" лише за короткий період останнього часу таких операцій було аж 6. Захисник каже, що до подібних задач неможливо підготуватися, запит надходить миттєво й так само миттєво оператор і штурман НРК переходять до виконання задачі.

Звісно простіше евакуйовувати легких поранених. Але у нас був випадок з побратимом, що отримав важкі поранення, проте зміг сам залізти в НРК. Як це сталося? Не знаю, напевно, допоміг Бог,

– згадує Аркадій.

Військові показали та розповіли про НРК, які використовуються на фронті / Фото, надані 24 Каналу

Директорка благодійного фонду "Dignitas" Люба Шипович, яка також прийшла на зустріч з медіа, згадувала, що 2 роки тому вона запустила перший збір на наземних роботів. Він називався "Тачки-підривачки", але цей збір закрити не вдалося. Та напрямок став дійсно популярним та необхідним, зокрема щоб вивести людину з окопів. Шипович додала, що 99% НРК на фронті – українського виробництва.

Під час заходу військові не лише наживо продемонстрували роботу НРК, а й показали журналістам, що стати оператором наземного дрона не так вже й складно.

Нагадаємо, Олександр Сирський раніше підкреслив важливість дронів у війні та необхідність їхнього розвитку. За його словами, роботи добре чинять опір ворогові – за місяць ними було знищено понад 5 тисяч ворожих цілей, включаючи 88 танків і понад 2,5 тисячі окупантів.