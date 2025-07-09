Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він розповів про вражаючі результати роботи Сил безпілотних систем (СБС) та "Лінії дронів" у червні.

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Українські безпілотники б’ють рекорд

За його словами, українські дрони знищили за місяць понад 5 тисяч ворожих цілей, зокрема 88 танків, 129 бронемашин, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ та понад 2,5 тисячі російських окупантів. Загалом уразили понад 19,6 тисячі об’єктів противника.

Сирський підкреслив, що кожна третя ціль, уражена силами оборони за червень, – це результат роботи дронів. Він також відзначив нового командувача СБС майора Роберта Бровді, який активно розвиває напрям, масштабує підрозділи та готує екіпажі. Серед найрезультативніших підрозділів – "Птахи Мадяра", "Ахіллес", "Фенікс", "Nemesis", "Рарог" і "Степові хижаки".

На нараді обговорили не лише підготовку екіпажів, а й аналіз ефективності морських безекіпажних комплексів у Чорноморському регіоні, зміни у тактиці ворога та застосуванні засобів РЕБ. Сирський наголосив на важливості розвитку дронів-перехоплювачів і розширення підрозділів, що працюють із безпілотниками, адже це дозволяє українцям у тилу почуватися безпечніше.

Водночас, за словами головнокомандувача, ворог теж удосконалює свої технології: росіяни все ширше використовують штучний інтелект, машинний зір для FPV-дронів, оптоволокно та працюють над "геранями" з турбореактивними двигунами.

Зараз дуже важливий момент у війні. Вистояти на полі бою зможемо за умови вмілого використання дронів, збільшення їхньої кількості та якості. Безпілотники допомагають нам знищувати більше окупантів, а насамперед – піхоти, яка найбільш дієва в наступі. Водночас безпілотні системи допомагають зберігати життя наших воїнів,

– підкреслив Сирський.

Він додав, що серед пріоритетів також залишається медична евакуація та логістика за допомогою наземних роботизованих комплексів.