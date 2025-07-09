Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он рассказал о впечатляющих результатах работы Сил беспилотных систем (СБС) и "Линии дронов" в июне.

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Украинские беспилотники бьют рекорд

По его словам, украинские дроны уничтожили за месяц более 5 тысяч вражеских целей, в частности 88 танков, 129 бронемашин, 427 артиллерийских систем, 31 РСЗО и более 2,5 тысяч российских оккупантов. В общем поразили более 19,6 тысяч объектов противника.

Сирский подчеркнул, что каждая третья цель, поражена силами обороны за июнь, – это результат работы дронов. Он также отметил нового командующего СБС майора Роберта Бровди, который активно развивает направление, масштабирует подразделения и готовит экипажи. Среди самых результативных подразделений – "Птицы Мадьяра", "Ахиллес", "Феникс", "Nemesis", "Рарог" и "Степные хищники".

На совещании обсудили не только подготовку экипажей, но и анализ эффективности морских безэкипажных комплексов в Черноморском регионе, изменения в тактике врага и применении средств РЭБ. Сырский отметил важность развития дронов-перехватчиков и расширения подразделений, работающих с беспилотниками, ведь это позволяет украинцам в тылу чувствовать себя безопаснее.

В то же время, по словам главнокомандующего, враг тоже совершенствует свои технологии: россияне все шире используют искусственный интеллект, машинное зрение для FPV-дронов, оптоволокно и работают над "геранями" с турбореактивными двигателями.

Сейчас очень важный момент в войне. Выстоять на поле боя сможем при условии умелого использования дронов, увеличение их количества и качества. Беспилотники помогают нам уничтожать больше оккупантов, а прежде всего – пехоты, которая наиболее действенна в наступлении. В то же время беспилотные системы помогают сохранять жизни наших воинов,

– подчеркнул Сырский.

Он добавил, что среди приоритетов также остается медицинская эвакуация и логистика с помощью наземных роботизированных комплексов.