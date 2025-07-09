Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді попередив, що росіяни нарощують виробництво дешевих безпілотників, невдовзі спробують здійснити атаку, використавши 1000 БпЛА. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, чи мають росіяни потужності значно збільшувати кількість дронів, що запускають по Україні.

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Кількість та ефективність збиття буде зростати

Коваленко наголосив, що серед дронів, якими ворог атакував Україну 9 липня, приблизно 300 – були "Гербери", всі інші із 700 – безпілотники-імітатори.

Із запущених Росією дронів менше ніж 50% мають бойову частину. У решти – або взагалі її немає, або є дуже маленька,

– пояснив керівник ЦПД.

Росіяни це роблять виключно для того, щоб перевантажити українську ППО, РЕБ, щоб їхні "Шахеди" мали більше шансів пройти крізь оборону.

Ми нарощуємо кількість дронів-перехоплювачів, певних РЕБ-систем, і відповідно кількість та ефективність збиття буде лише зростати,

– підкреслив він.

Водночас ефективність ворожих дронів буде знижуватись. За кілька місяців маємо дуже хороші шанси взагалі нівелювати кількісну перевагу ворога у дронах, які вони зараз штампують.

Також Коваленко вважає сьогодні неможливим для ворога щоденний режим запуску 1000 дронів. Восени росіяни також не зможуть це реалізувати. Наприклад, на сьогодні росіяни готувалися до запуску дронів у кількості понад 400 одиниць майже пів року. Вони розширювали пускові майданчики, нарощували виробництва, готували команди.

Для того, щоб запустити 1000 БпЛА, їм потрібно перед цим зробити перерву в атаках. Якщо вони взагалі будуть здатні по командах у своїх і пускових зонах робити це одночасно. Все одно мають бути проміжки часу для підготовки до щоденного режиму. Наразі противник не витягне цього,

– наголосив керівник ЦПД.

Росіяни зараз проводять атаки переважно "Шахедами", тому що вони, як зазначив Андрій Коваленко, дешевші у виробництві, ніж ракети Х-101, "Іскандери". Це дозволяє їм економити ракети. І завдяки відносній дешевизні дронів, Росія нарощує їхнє виробництво. Ворог продовжуватиме це робити, поки йому дозволятимуть.

Україна, наголосив він, вибиває певний цикл виробництва "Шахедів". Зокрема у Московській області було завдано ударів по заводах, які виготовляють вибухові компоненти до безпілотників та важливе комплектування. Це певною мірою гальмує росіян щодо нарощування виробництва дронів.

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня росіяни атакували Україну 741 засобом повітряного нападу. Йдеться про 728 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. А також про 7 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К" та 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Основні удари ворог спрямував на Волинь, зокрема, Луцьк.

Українськими силами було знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 – збито вогневими засобами, 415 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Також було збито 7 крилатих ракет Х-101/"Іскандер-К".