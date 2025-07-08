Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди летять дрони

20:20, 8 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:09, 8 липня

БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.

20:07, 8 липня

БпЛА в південній частині Харківщини, курс північно-західний/північний.

19:43, 8 липня

Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.