Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
Дивіться також Дрон окупантів пролетів над фермерами на Херсонщині: в мережі поширили відео
Куди летять дрони
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний. БпЛА в південній частині Харківщини, курс північно-західний/північний. Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.20:20, 8 липня20:09, 8 липня20:07, 8 липня19:43, 8 липня
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА в східній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА в південній частині Харківщини, курс північно-західний/північний.
Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.