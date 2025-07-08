Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

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Куда летят дроны

20:20, 8 июля

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

20:09, 8 июля

БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.

20:07, 8 июля

БПЛА в южной части Харьковщины, курс северо-западный/северный.

19:43, 8 июля

Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.