Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
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Куда летят дроны
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный. БПЛА в южной части Харьковщины, курс северо-западный/северный. Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.20:20, 8 июля20:09, 8 июля20:07, 8 июля19:43, 8 июля
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный.
БПЛА в южной части Харьковщины, курс северо-западный/северный.
Харьковская, Донецкая области – угроза применения врагом ударных БПЛА.