Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение американской журналистки Zarina Zabrisky.

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Атаки россиян на Херсонщине

Американская журналистка 7 июля распространила видео на своей странице в соцсети "X", где украинские фермеры убегают от вражеского беспилотника.

Дрон на машину летит! Бегите!

– Воскликнула женщина.

Российский дрон пролетел над фермерами: смотрите видео

"Российский беспилотник атаковал семьи, работающих в поле, в Херсонской области", – подытожила журналистка.

К слову, россияне атаковали территорию Пологовского района, вызвав возгорание на поле пшеницы. Оккупанты продолжают систематически атаковать украинские поля, вследствие чего уменьшается будущий урожай пшеницы.