Морпехам в День Конституции удалось установить флаг Украины на оккупированной части области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 34 отдельную бригаду береговой обороны морской пехоты.

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ВСУ показали оккупантам, чья Херсонщина

Украинский флаг взвился над оккупированной Херсонщиной 28 июня 2025 года.

С Днем Конституции, левобережная Херсонщина! Украина – единая. Суверенная. Непоколебимая... Знамя Украины и флаг нашей бригады взвились над временно оккупированной территорией,

– написали в 34 бригаде.

Там добавили, что в День Конституции так передали привет и оккупантам и напомнили, что херсонская земля – украинская.

Украинский флаг над оккупированной Херсонщиной: смотрите видео

К слову, жители оккупированной Херсонщины также не рады россиянам. Недавно путинские пропагандисты сняли сюжет в Алешках и получили "ценный" совет от местного жителя. Он порекомендовал россиянам при появлении FPV-дрона останавливаться и ждать.