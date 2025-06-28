Морпіхам у День Конституції вдалося встановити прапор України на окупованій частині області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 34 окрему бригаду берегової оборони морської піхоти.

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ЗСУ показали окупантам, чия Херсонщина

Український прапор замайорів над окупованою Херсонщиною 28 червня 2025 року.

З Днем Конституції, лівобережна Херсонщина! Україна – єдина. Суверенна. Непохитна… Стяг України і прапор нашої бригади замайоріли над тимчасово окупованою територією,

– написали у 34 бригаді.

Там додали, що у День Конституції так передали привіт й окупантам і нагадали, що херсонська земля – українська.

Український прапор над окупованою Херсонщиною: дивіться відео

До слова, мешканці окупованої Херсонщині також не раді росіянам. Нещодавно путінські пропагандисти зняли сюжет в Олешках та отримали "цінну" пораду від місцевого жителя. Він порекомендував росіянам при появі FPV-дрона зупинятися і чекати.