Цей документ став правовою основою незалежної України. 24 Канал зібрав 6 маловідомих, але дуже цікавих фактів про українську Конституцію.

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Перша Конституція з'явилася ще у 1710 році

Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 року, є найголовнішою, але не першою в історії нашої держави.

Першою вважається Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Вона мала назву "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького", й складалася з преамбули і 16 статей, написаних латиною та староукраїнською. Її рукопис зберігся донині.

Конституція Пилипа Орлика / Фото ОП

Другою стала Конституція УНР прийнята 29 квітня 1918 року. Того ж року також була ухвалена Мала Конституція ЗУНР.

Також була Тимчасова Конституція Карпатської України, яку прийняли 15 березня 1939 року.

Україна має одну з найдемократичніших Конституцій

Україна стала останньою серед пострадянських країн, яка ухвалила свою Конституцію, проте вона отримала визнання як одна з найбільш демократичних у світі.

Сьогоднішній Основний Закон включає 15 розділів і 161 статтю (раніше їх було 16, а зараз після 6 статті йде одразу 8, бо статтю 7 "Про прокуратуру" вилучили).

Конституція України / Фото "Голосу України"

Конституцію ухвалили за один день

27 червня 1996 року Верховна Рада вирішила розглядати проєкт Конституції на одному засіданні без перерв. У результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної 24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Зауважимо, що голосування проводилося по кожній статті окремо і цілими розділами.

Голосування за Конституцію України в цілому відбулося о 9:20 ранку 28 червня 1996 року.

Є Конституція!,

– заявив тодішній голова Верховної Ради Олександр Мороз під час оголошення результатів голосування.

Основний Закон набрав чинності з дня прийняття.

Як відбувалося прийняття Конституції: дивіться відео

Про що найбільше сперечалися під час ухвалення Конституції

Найбільші дискусії точилися навколо повноважень гілок влади, статусу Криму, державної символіки та мовного питання.

Комуністи виступали за збереження радянської моделі держави й назви УРСР, а також категорично не підтримували тризуб і синьо-жовтий прапор. Натомість проукраїнські депутати не погоджувалися на автономію Криму.

Існує мініатюрна версія Конституції

У серпні 2011 року в Києві представили унікальну мініатюрну Конституцію України розміром лише 21 на 32 міліметри. У ній вручну написано близько 9 500 літер, кожна – не більше 1 міліметра.

Мініатюрна Конституція України / Фото Wikipedia

Мініатюра має 160 сторінок, написаних індійською тушшю на спеціальному папері, і зберігається в чохлі з гербом. Створення цієї книги зайняло два місяці, після чого вона була передана до Музею книги і друкарства.

Для дітей створили Конституцію у формі коміксів

У 2019 році в Україні вперше представили електронну версію Конституції у вигляді коміксу для дітей.

Над проєктом працювали брати Капранови, які адаптували текст, а ілюстрації створив художник Олександр Костенко. Комікс одразу став доступним онлайн для всіх охочих.