Свято з'явилось у 2010 році та його відзначають не тільки в Україні, а й у інших країнах світу. 24 Канал зібрав цікаві факти про прапор кримських татар.

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Чому саме 26 червня

Дату обрали не просто так. Насправді саме 26 червня пройшов перший Курултай (національний з'їзд) у 1919 році.

Що це за знак на кримськотатарському прапорі

Прапор цього народу – блакитне полотно із золотистим знаком. Це тамга. Вона належала династії Ґераїв, що правила в Криму. Це знак ханської влади.

Що таке тамга Це родовий або особистий знак для позначення майна. У Криму кожен знаний рід мав власну тамгу.

Існує багато версій щодо походження цього знаку. Вчені припускають, що це – терези, знак справедливості.

Перша письмова згадка

Вперше про прапор корінного народу Криму згадується у 1919 році. Примітно, що його згадують у офіційному документі, який вже затверджує цей стяг та герб кримських татар.



В Україні відзначають День кримськотатарського прапора / Фото КМДА

Прапор заборонили у СРСР

Після приходу до влади комуністів прапор кримських татар перестали використовувати на публічних заходах. Це – ще одне свідчення злочинів Радянського Союзу проти ідентичностей, які не вписувались у їхнє світобачення.

Відновлення прапора

Стяг знову офіційно затвердили та почали публічно використовувати після проголошення незалежності України у 1991 році.

Символ боротьби

Кримські татари пережили багато трагедій у своїй історії і саме їхній стяг став символом боротьби за власну державу. Зараз він є символом звільнення півострова від російської окупації, яка триває вже понад 10 років. Часто саме цей прапор можна побачити поряд із українським у рамках партизанських акцій, які свідчать нагадуванням для росіян, що їм тут не місце.

До речі, раніше була річниця знайдення Скіфської пекторалі. Ймовірно, вона була символом влади і належала правителю скіфів. Пектораль має кілька ярусів, які символізують боротьбу за життя, народження нового життя та світове дерево, а після її знахідки одразу доповіли КДБ.