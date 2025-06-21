Пектораль могла виконувати захисну функцію, однак та, яку знайшли на Товстій Могилі, ймовірно, була символом влади. 24 Канал розповідає цікаві факти про цю прикрасу.

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Її знайшли у чоловічому похованні

Припускають, що ця пектораль належала правителю скіфів. Археологи знайшли її на місці, де було чоловіче поховання. Водночас визначити конкретного власника цієї прикраси надзвичайно важко. Не дивно, адже сама пектораль була виготовлена приблизно у 5 столітті до нашої ери, тому можна тільки здогадуватись скількох власників вона пережила.

Обіцянка знайти щось велике

Подейкують, що керівник експедиції Борис Мозолевський перед розкопками пообіцяв знайти цю пектораль, однак не зовсім конкретно.

Зобов’язуюсь знайти щось велике і блискуче,

– нібито написав він у записці.

Знайдена в особливий день

Розкопки на кургані Товста Могила були непростими. Мозолевський та його група проводили на кургані по 16 годин. Приходили туди з самого ранку, а йшли тільки ввечері. Дні перед знайденням пекторалі були особливо тяжкими.



Археологи працювали по 16 годин / Фото Бориса Мозолевського

Однак саме у день літнього сонцестояння, 21 червня, вони знайшли пектораль, яку згодом назвуть найважливішою знахідкою століття.

Символізм прикраси

Пектораль має кілька ярусів. Дехто припускає, що вона могла б символізувати календар, однак визнати певну циклічність по ній неймовірно важко. Натомість дослідники виявили, що зовнішній ярус показує боротьбу за життя.

Внутрішній ярус показує народження або зачаття нового життя. У середньому ярусі вчені вбачають світове дерево, тобто символ вічності.

Не обійшлось без КДБ

Неочікувано, але вже у день знайдення прикраса опинилась "під ковпаком КДБ". Вона була настільки важливо, що вже до вечора доповіли Леоніду Брєжнєву.