Наші предки вірили, що саме в цей день можна змінити свою долю, очиститися від зла та знайти любов. 24 Канал зібрав 5 найцікавіших міфів про літнє сонцестояння.

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Ніч літнього сонцестояння вважалася "бісівською"

У давнину найкоротшу ніч року вважали "бісівською". Щоб захиститися від нечисті, люди влаштовували гучні святкування, які тривали до світанку. Зустріч перших променів сонця в день сонцестояння вважалася оберегом від недуг.

Сонце в язичницьких віруваннях було силою, що дарувало тепло та життя. Літнє сонцестояння символізувало перемогу світла над темрявою.

Люди влаштовували святкування до ранку, аби захиститися від нечисті / Картина "Ніч на Івана Купала"

Трави зібрані у цей день вважають цілющими

У цей день наші предки збирали цілющі трави. Вважалося, що саме в період сонцестояння їхня сила зростає в кілька разів. Люди влаштовували обливання водою, плели віночки, стрибали через вогнище та навіть спалювали опудало у вигляді колеса, що символізувало Сонце (Ярило).

У цей день небажано було перебувати у зневірі та в самотності. Дуже важливим було зберігати позитивний настрій, аби удача та гармонія супроводжували впродовж усього наступного року.

Стрибки через багаття задля очищення

Стрибки через багаття в цей день вважалися способом позбутися хвороб і внести в життя достаток і щастя для всієї родини. Закохані тричі перестрибували через вогонь, тримаючись за руки, щоб їхній шлюб був щасливим, багатим і багатодітним. А вуглинки з вогнища зберігали цілий рік як оберіг від негативної енергії.

Стрибки через багаття мали магічну силу / Картина "Ніч на Івана Купала"

Можливість знайти квітку папороті

Однією з найбільш чарівних традицій був пошук квітки папороті. За легендами, вона розцвітає лише в ніч літнього сонцестояння і лише на мить. Хто знайде її – зможе розуміти мову тварин, бачити сховані в землі скарби й отримає щастя на все життя.

Магічні властивості води та роси

Згідно з повір’ями, у день літнього сонцестояння вся вода набувала особливої сили. Вважалося, що водні процедури на початку 20-х чисел червня є дуже корисним для здоров'я.

Крім того, вважалося, що ранкова роса, зібрана у день літнього сонцестояння, має молодильний і лікувальний ефект. Наші предки вірили, що якщо вмитися нею, можна помолодшати не лише тілом, а й душею.

Роса в день літнього сонцестояння набувала магічних властивостей / Фото Unsplash