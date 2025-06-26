Праздник появился в 2010 году и его отмечают не только в Украине, но и в других странах мира. 24 Канал собрал интересные факты о флаге крымских татар.

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Почему именно 26 июня

Дату выбрали не просто так. На самом деле именно 26 июня прошел первый Курултай (национальный съезд) в 1919 году.

Что это за знак на крымскотатарском флаге

Флаг этого народа – голубое полотно с золотистым знаком. Это тамга. Она принадлежала династии Гераев, правившей в Крыму. Это знак ханской власти.

Что такое тамга Это родовой или личный знак для обозначения имущества. В Крыму каждый известный род имел собственную тамгу.

Существует много версий относительно происхождения этого знака. Ученые предполагают, что это – весы, знак справедливости.

Первое письменное упоминание

Впервые о флаге коренного народа Крыма упоминается в 1919 году. Примечательно, что его упоминают в официальном документе, который уже утверждает этот флаг и герб крымских татар.



В Украине отмечают День крымскотатарского флага / Фото КГГА

Флаг запретили в СССР

После прихода к власти коммунистов флаг крымских татар перестали использовать на публичных мероприятиях. Это – еще одно свидетельство преступлений Советского Союза против идентичностей, которые не вписывались в их мировоззрение.

Восстановление флага

Знамя снова официально утвердили и начали публично использовать после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Символ борьбы

Крымские татары пережили много трагедий в своей истории и именно их флаг стал символом борьбы за собственное государство. Сейчас он является символом освобождения полуострова от российской оккупации, которая длится уже более 10 лет. Часто именно этот флаг можно увидеть рядом с украинским в рамках партизанских акций, которые свидетельствуют напоминанием для россиян, что им здесь не место.

Кстати, ранее была годовщина нахождения Скифской пекторали. Вероятно, она была символом власти и принадлежала правителю скифов. Пектораль имеет несколько ярусов, которые символизируют борьбу за жизнь, рождение новой жизни и мировое дерево, а после ее находки сразу доложили КГБ.