15 июня 1775 года по приказу царицы Екатерины Второй была разрушена Запорожская Сечь. В этом году в Украине отмечают 250-ю годовщину с тех трагических и символических событий.

24 Канал напоминает, что привело к разрушению Сечи и какие это событие имело последствия.

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Что вообще такое Запорожская Сечь

Изначально это была казацкая крепость в Диком поле за днепровскими порогами. Отсюда и название – "запорожская". Что такое "сечь" – точно неизвестно, но самым распространенным толкованием является происхождение от слова "засека", то есть препятствие из поваленных, то есть посеченных деревьев. Вероятно, так казаки называли частокол первых своих крепостей, а впоследствии это слово стало общеупотребительным.

Со временем оно эволюционировало и стало определением не конкретной крепости, а казацкой автономии, образовавшейся на границе Речи Посполитой, Московии, Крымского ханства и Османской империи. Уже во времена Богдана Хмельницкого украинское государство получило название "Войско Запорожское", черпая свою легитимность именно от Сечи.

Первая Сечь возникла в 16 веке на острове Малая Хортица, ее связывают с иминем легендарного кошевого атамана (казацкого предводителя) Дмитрия "Байды" Вишневецкого.



Впрочем, возможно, были и другие сечи до него. Сейчас историки утвердительно говорят о минимум 8 запорожских сечах, и в 1775 году московиты разрушили 8-ю или Новую Сечь, построенную на реке Подпольная. Ныне это Самаровский район Днепропетровской области. Сама река, точнее речушка Подпольная – это левый приток реки Самары, которая является левым притоком Днепра.

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Новую Сечь построили в 1734 году казаки, которые поверили россиянам и получили от них гарантии (что-то знакомое, не так ли?) для безопасного возвращения под протекцию России из-под власти Османской империи и Крымского ханства.



Казацкая Рада на Сечи / Фрагмент плана Запорожской Сечи, 1773 год

Это были потомки и собратья тех запорожцев, которые бежали от гнева российского царя Петра Первого после поражения восстания гетмана Мазепы и разрушения московитами Запорожской Сечи на острове Чертомлык в 1709 году.



Реконструкция Чертомлыкской Сечи В. Ленченко / kalnysh.at.ua

На землях, которые тогда принадлежали крымскому хану казаки-беглецы основали Олешковскую и Каменскую Сечи.

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Царь Петр Первый во время своего авантюрного Прутского похода, который был запланирован по схеме "Стамбул за 3 дня", потерпел сокрушительное поражение и был вынужден пойти на унизительные уступки и признать власть Османской империи над Югом Украины.

Московщина отказывалась от претензий на Правобережную Украину.

Кроме того, Россия теряла выход к Азовскому морю, а царь признал власть османов над Войском Запорожским.

Такой статус кво продолжался два десятка лет, но в 1730-х россияне "обросли жирком" и начали реализовывать план новой экспансии на юг. Для этого им снова стали нужны адаптированные к боевым действиям в степи казаки.

Активные переговоры с ними начались после смерти кошевого Костя Гордиенко (соратник Мазепы был против возвращения под крыло царей – 24 Канал), продолжались более года и увенчались успехом: большинство запорожцев (36 куреней из 38) вышли из-под власти мусульман, предали гетмана Орлика и присягнули православному правителю – императрице Анне Иоанновне, а фактически – ее фавориту немцу Эрнсту-Йогану Бирону.



Новая Сечь 1734 – 1775 годы / Гафическая реконструкция В. Ленченко 1989 год

Условия возвращения и гарантии безопасности были прописаны в так называемом Лубенском договоре 1734 года, по которому запорожцам возвращались их земли, забраны Петром, и предоставлялась автономия.

На территории казацкой автономии, центром которой был город-крепость Новая Сечь, также были 12 городков и больших слобод, более 7 тысяч зимовников запорожских казаков, а также проживали около 100 тысяч человек – запорожских казаков и крестьян.



Сейчас это территории современных Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, части Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

Казаки должны были защищать границы и участвовать в военных походах московитов против крымцев и османов, за что получали 20 тысяч рублей, очень солидные по тем временам деньги. Впрочем, деньги давались не просто так – уже вскоре началась очередная российско-турецкая война, в которой казаки были одной из ударных сил московитов и понесли большие потери. По оценкам историков – до половины, как сказали бы сейчас, "личного состава".



Земли Войска Запорожского Низового, середина 18 века / Карта Википедия

Фактически это была автономия внутри автономии, которой была Гетманщина. Вот только русские не были бы русскими, если бы не предали.

За несколько месяцев до заключения Лубенского договора умер гетман Даниил Апостол. После его смерти московиты приказали не избирать нового гетмана, а от его имени правила модифицированная Малороссийская коллегия. В истории этот период называется "Правление Гетманского правительства".

Правители взяли курс на активное уничтожение остатков автономии Украины. Этот процесс удалось временно затормозить последнему гетману Кириллу Разумовскому, но не более. В 1763 году московиты ликвидируют Гетманщину.

Разрушение Сечи

Московиты старательно пытались превратить Украину в Малороссию и вскоре встал вопрос Запорожской Сечи. Ее роль в 1770-х годах существенно снизилась – независимый Крымский ханат доживал последние дни (не в последнюю очередь – благодаря казакам) и в 1774 году станет вассалом царей, Османская империя была не в форме, Россия медленно устанавливала контроль над Югом Украины.

Таким образом, запорожцы оказались фактически уже не на опасном пограничье, а в тылу московитов, поэтому стали лишними, а учитывая участие части казаков в большом гайдамацком восстании 1768 года, известном как Колиивщина, оставались потенциально опасными, потому что вместо польских панов могли начать "резать" уже московских.

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Другая опасность заключалась в том, что казацкие хутора были банально экономически эффективнее московитских барских хозяйств, где использовался труд крепостных и не поощряли предпринимательскую инициативу. Плодородные черноземы манили московитов, но у той земли был хозяин.



В Петербурге мечтали понасоздавать здесь также многочисленные "военные поселения" (причудливая идея о крепостных, которые одновременно будут и крестьянами, и солдатами – 24 Канал), а часть земли отдать сербским мигрантам-граничарам, которых так же как когда-то и казаков переманили из Австрийской империи.

Все это вместе стало приговором для Новой Сечи. План ее разрушения разрабатывался под руководством фаворита царицы Екатерины Григория Потемкина.



Потемкин / barmin-ekb.ru

В день Святой Троицы 15 июня 1775 года (по новому стилю) войско московитов в количестве 66 тысяч штыков и 50 пушек, которым командовал генерал-поручик Петар Текелий (серб на российской службе), отозванный с очередной войны с Турцией на подавление восстания Емельяна Пугачева, совершило неожиданный манёвр и взяло в окружение Новую Сечь. А 300 гусар и пехотный полк захватили Сечевой пригород, часть артиллерии и блокировали гавань и казацкий флот.

Когда преданные казаки обратились за объяснением таких действий, посланник Текелия объявил запорожцам приказ императрицы Екатерины Второй о ликвидации Сечи и потребовал, чтобы кошевой Петр Калнышевский вместе со старшиной прибыли в лагерь московитов.

В то время Новая Сечь занимала территорию полуострова в виде мыса, который омывала река Подпольная. Площадь этого города-крепости составляла 40 гектаров, а вместе с пригородом (он назывался Гасан-Баши) – целых 50. Крепость имела Внутренний Кош, где находились Святой Покровы Божьей Матери церковь, дома кошевой старшины и 38 куреней. По периметру укреплений были редуты и сторожевые башни с пушками.

При желании Сечь можно было долго оборонять. Гарнизон Сечи составлял примерно 6 тысяч воинов (по другим данным – около 3 000) , но они не стали оказывать сопротивление, якобы по просьбе настоятеля сечевой Покровской церкви архимандрита Владимира Сокальского, а также части старшины, которая считала необходимым подчиниться.

Впрочем, большинство казаков все понимало. Прекрасно понимал, что будет дальше и 85-летний кошевой Калнышевский (по другим данным, атаману было на самом деле всего 60 лет, но эта гипотеза не подтверждена – 24 Канал). Он приказал казакам бежать из Сечи, что те и сделали. Ночью около 5 тысяч запорожцев на чайках спустились по Днепру во владения крымского хана, куда московитам было нельзя. Турецкий султан простил казакам измену и позволил поселиться в дельте Дуная, где те основали так называемую Задунайскую Сечь.

После бегства казаков 16 июня 1775 года разъяренные московские солдаты зашли на территорию Сечи, где разрушили сечевую крепость и разгромили Покровскую церковь, разбив колокола и иконостас. Также оккупанты осквернили могилы на казацком кладбище, захватили военные архивы, клейноды и казну. Московиты арестовали казацкую старшину – кошевого атамана Петра Калнышевского, писаря Ивана Глобу и судью Павла Головатого.



Фрагмент иконы "Покрова" с изображением Праведного Петра Многострадального (Калнышевского)

Кроме того, московиты разоружили казацкие залоги в других городках и зимовниках, взяли под контроль торговые пути и перевозы. Так казацкая автономия была уничтожена.

250 лет спустя россияне будут делать на захваченных украинских землях примерно то же самое.

Проект "Новороссия" на казацких костях

15 августа 1775 года Екатерина Вторая издала манифест, где объясняла уничтожение Сечи виной самих запорожцев, которые якобы пытались "составить из себя посреди Отечества область полностью независимую под собственным своим неистовым управлением".



Екатерина Вторая / A.Albertrandi after Rokotov

То есть она наказывала их за то, на что они имели полное право, и это право засвидетельствовали московские цари. Впрочем, "православная" императрица отреклась от тех обещаний, а ее придворные объявили, что Лубенский договор не имел юридической силы. Как видите, за 250 лет ничего не изменилось – Россия и россияне ведут себя так же.

Кошевой атаман Петр Калнышевский был заключен в Соловецком монастыре и умер там через двадцать восемь лет. Старшины погибли в Сибири, Глоба умер в Туруханске, а Головатый – в Тобольске.

Казаков по приказу императрицы превратили в "Черноморское войско" и впоследствии переселили на Кубань, где они стали барьером и плацдармом для войны против черкесов.

Земельные владения Войска Запорожского после разрушения Сечи были розданы фаворитам императрицы и другим российским вельможам, в том числе и Текелию. Так Россия начала создавать на казацких землях причудливую "Новороссию".

В середине 20 века эти земли оказались под водой Каховского водохранилища, но после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС 6 июня 2023 года вода отступила, что дало возможность археологам исследовать исторические памятники, в частности, восстановленной и во второй раз уничтоженной Россией Покровской Сечевой церкви. Впрочем, сейчас это прифронтовая зона, поэтому полноценные раскопки будут проведены еще не скоро.