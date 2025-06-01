Еще 16 мая 2025 года в Стамбуле проходили переговоры между Украиной и Россией, во время которых глава российской делегации помощник президента Путина, по имени Владимир Мединский, попытался навязать украинским дипломатам лекцию об истории собственного авторства.

Он построил свои заявления на апелляции к историческим событиям, которые трактовал в выгодный для России способ. Особое место в его лекции занимал вопрос Северной войны начала 18 века, упоминанием о которой он почему-то решил подорвать мнение, что путинская Россия готова воевать еще очень долго. "Мы не хотим войны, но мы готовы сражаться год, два, три – сколько бы времени это не заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?" – корреспондент The Economist Оливер Кэрролл так цитировал слова Мединского во время переговоров в Стамбуле.

24 Канал уже рассказывал, кто такой Мединский, о его трех фейковых диссертациях, наглой фальсификации истории, зомбировании россиян и роли в возникновении такого явления, как "победобесие". Сейчас же стоит остановиться на Северной войне и рассказать, что о ней вообще известно и почему события 300-летней давности не стоит прямо сравнивать с нынешней войной и почему Мединский настойчиво это делает.

Подробнее Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

Что конкретно "историк" Путина сказал о войне со Швецией

Впоследствии Мединский повторил свою лекцию в интервью российскому пропагандисту Евгению Попову. Российское издание "Медуза" сделало краткий пересказ о Северной войне в версии Мединского. И вот что он заявил:

Северная война со Швецией длилась 21 год. Но уже через несколько лет после начала Петр I предложил шведам мир. Сказал, нам ничего не нужно, у нас есть выход к Балтийскому морю – Санкт-Петербург, дайте немного вокруг (земли), зону безопасности. Исторически это русские земли, потому что вся Ленинградская область, большая часть Карелии – это все земли, которые были когда-то подвластны Новгородской республике. Их по частям отчекрыживала Швеция. Что говорят шведы? Нет, мы будем воевать до последнего шведа. Самое интересное – а кто Карла XII поддерживал? Англия и Франция! Они ведут бесконечное финансирование Швеции. В конце концов мы договариваемся о мирных переговорах. Прямые переговоры между Россией и Швецией. Англия и Франция стоят ребром – никаких переговоров. Им выгодно, когда две великие державы сражаются.

Далее россиянин для подтверждения своих слов перескочил на полтора века вперед и даже выдал фейковую цитату Бисмарка, чтобы якобы доказать правдивость пассажа о Северной войне:

Бисмарк, который долгие годы был послом в Петербурге, понимал и чувствовал Россию, всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть россиян и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно россияне всегда приходят за своим". Вот это "россияне всегда приходят за своим" мне кажется очень важным уроком истории.

То есть все сказано вроде красиво, а на самом деле видим фейки, надувание щек и натягивание совы на глобус.

Подробно Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

Что известно о Северной войне и как Россия ею манипулирует

Это большой военный конфликт на севере Европы, имевший место буквально более 300 лет назад – с 1700 по 1721 годы. Собственно, из-за географии театра боевых действий он и получил название. Если быть точнее, то в истории он известен как "Третья Северная война" или как "Великая Северная война".

Впрочем, название не совсем соответствует действительности, потому что на одном из этапов боевые действия шли не на севере Европы, а в современных польских, белорусских и украинских землях, а некоторые историки считают ее частью боевых действий на территории современной Молдовы. Более того, украинские казаки гетмана Ивана Мазепы были активными участниками боевых действий.



Однако это был второстепенный театр военных действий, а главным считались Балтика, Скандинавия и северные территории Германии, поэтому прежде всего это была война Швеции против Дании, которую поддержали остальные союзники, в частности – Московское царство.

Мединский вместо этого подает эту войну как противостояние между Швецией и Московией, которая впоследствии станет называть себя Россией и после победы над шведами провозгласит себя Российской империей. Это не совсем так, потому что московиты воевали самостоятельно только 3 года из 21 и большую часть войны (18 лет) провели в составе крупных коалиций, куда входили, кроме них, также Дания, Речь Посполитая, Курляндия (герцогство на территории современной Латвии – 24 Канал) и немецкие государства – Саксония, Пруссия и другие.

Все эти государства были уставшие от агрессивного доминирования Швеции и блестящими успехами чудаковатого, но наделенного даром гениального полководца короля Карла Двенадцатого, поэтому начали против шведов войну зимой 1700 года. Москва же присоединилась к конфликту только осенью того же года (потому что воевала еще с турками).

К теме Вторжение в Эстонию и гибридная война: готова ли Европа противостоять России и что ждет НАТО

Кстати, первой операцией московитов в Северной войне стала осада Нарвы (город в современной Эстонии – 24 канал) – примерно тем же современные россияне, но в гибридном варианте, заняты прямо сейчас.



Еще один важный факт – московиты напали первыми на шведов, то есть, с точки зрения современного международного права, были агрессорами. Впрочем, тогда на такое не обращали внимания, но если бы было наоборот, то Мединский точно бы не молчал.



"Победа шведов в битве под Нарвой 1700" / Картина Густава Седерстрема 1910 / Фото Wikimedia

На стороне Швеции действительно были Англия, а позже и Франция (большую часть войны французы были заняты своими делами и воевали за так называемое Испанское наследство, поэтому никакого "бесконечного финансирования Швеции" не вели). Также они не участвовали в боевых действиях и ограничивались в основном дипломатической поддержкой и кредитами, а большую часть войны вообще держали нейтралитет.

При этом Мединский существенно преувеличивает роль "кукловодов" и их влияние на Швецию, потому что тогда надо было сказать, что и россияне в войне против Наполеона веком позже были английскими прокси, потому что царь Александр Первый так же получал деньги на войну из Лондона.

Также Мединский умолчал о неудобной британской эскадре адмирала Джона Норриса, которая вошла в Балтийское море в 1719 году и повела себя как реальные "вежливые люди", не позволив московитам захватить как можно больше и навязать шведам что-то типа современного "Минска-2".

Это также было, и здесь Англия, которая к тому времени уже стала Великобританией, показала, кто действительно является великой державой, а кто просто "встает с колен".

Также Мединский "забыл" еще одного "спонсора" шведов – Нидерланды, которые были любимой страной Петра и у которой он украл идею флага, который сейчас снова стал официальным флагом России.

Московский царь Петр Первый действительно был мощным соперником Карла Двенадцатого, хотя сначала это и не было так очевидно – московиты на первом этапе войны потерпели несколько чувствительных поражений на суше и на воде, но впоследствии ценой больших жертв и сверхусилий "дотерпели" и "дожали" шведов (не в последнюю очередь благодаря украинским казакам).

В то же время шведы, несмотря на гениальность своего короля и передовую военную тактику войска, не вытянули затяжной войны на несколько фронтов. Впрочем, неизвестно как бы все завершилось, если бы 30 ноября 1718 года во время боев в современной Норвегии от пули не погиб Карл XII. Его преемники уже не были такими воинственными и поспешили войну закончить.

В итоге Москва получила выход к Балтийскому морю и оставила себе захваченные во время войны территории Балтии (часть Швеция продала московитам), взамен оставляла оставляла частично оккупированную ею Финляндию, но получила ее карельскую часть и южную – до Выборга.

и оставила себе захваченные во время войны территории Балтии (часть Швеция продала московитам), взамен оставляла оставляла частично оккупированную ею Финляндию, но получила ее карельскую часть и южную – до Выборга. Также Москва получила большое влияние на разоренную Речь Посполитую, превратив ее в своего сателлита, и фактически ликвидировала автономию Украины, создав Малороссийскую.



События 1709 – 1721 / Карта maproom.org

Это отнюдь не равно контролю над всей Украиной, потому что царь Петр потерпел досадное поражение в войнах с Турцией и отдал ей и Крымскому ханству контроль над украинским югом.

Дания и другие союзные государства поделили шведское наследство в немецких землях, а сама Швеция лишилась имперских амбиций и лидерства в Восточной Европе, которое перешло к государству, что стала называть себя Россией. Правда, понимание этого как чего-то важного пришло позже, ведь регион еще долго считался далекой периферией цивилизованного мира.

А где Мединский еще наврал?

В этом случае имеем, скорее, не ложь, а манипуляции.

Это "через несколько лет после начала Петр I предложил шведам мир" при условии сохранения московитами выхода к Балтийскому морю и Санкт-Петербургу с, как сказали бы россияне сейчас, "буферной зоной" – это манипуляция. Потому что Санкт-Петербург заложили только в 1703 году на месте шведской крепости Ниеншанц, которую отбили для московитов наши казаки, а реальные переговоры между Карлом и Петром начались только в 1718 году (так называемый Аландский конгресс) и прервались они не из-за отказа Карла Двенадцатого и желания "воевать до последнего шведа" (хотя он был еще тот вармонгер), а из-за его гибели.

Интересная деталь: это были сепаратные соглашения, и одной из опций был не только мир, а последующие совместные военные действия. Петр обещал Карлу 20 тысяч солдат для войны против Ганновера, был готов предать союзную часть Польши, но колебался, соглашаться ли на предложение шведов воевать совместно еще и против Дании.



Об этом Мединский ничего не говорит, потому что получается, что это не Англия и Франция коварные, а его родная Московия, а так недалеко и до сравнений с ныне запрещенным в России пактом Молотова – Риббентропа.

Если же говорить об откровенной лжи, то это заявление об "исконно русских землях" в отношении территории Ленинградской области и Карелии. Да, был период, когда они входили в состав Новгородской Республики, но жили там не московиты и даже не славяне, а представители балтских, карельских и финно-угорских народов летописной чуди и веси.

При этом действующий президент России Путин может быть их русифицированным потомком, но тот факт, что Путин, возможно, происходит от народа, который ныне называется вепсы, не дает ему права захватывать чужие территории, как не дает имя Владимир права на наследство средневекового Киевского государства князя Владимира.

Путин – вепс: смотрите видео:

Такие заявления, которые позволяет себе Мединский, вообще очень опасны, потому что Новгородская Республика не равна современной России и не является ее наследницей (единственная юридическая предшественница России – это Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика), а значит – современная Россия не может претендовать, например, на территории современной Латвии или Эстонии, которые много веков назад были в зависимости от Новгорода.

Но сейчас это означает буквально ничего, потому что почему за точку отсчета берутся времена республики, а не Римской империи или Брестского мира 1918 года, по которому Россия отдала это все Германии? Вместо этого Мединский сознательно перекручивает, но что еще хуже – это является частью государственной политики Кремля, согласно которой Россия сейчас претендует на все земли, где когда-то ступала нога то ли московского солдата, то ли купца-капера, то ли попа-проповедника.

В обратную сторону эта логика почему-то не работает и Россия не спешит возвращать Японии Сахалин и Курильские острова, Германии – Калининград, Польше – Смоленск, Украине – на выбор Курск, Таганрог или Белгород, Китаю – Владивосток, Монголии – Казань, Турции – свои кавказские владения и так далее до почти бесконечности, потому что Россия – это не национальное государство, а недобитая империя, которая до сих пор питается за счет других народов и, как и в 19 веке, остается для них "тюрьмой".

Но Россия "почему-то" не претендует больше на Аляску или Гавайи либо атоллы в Тихом океане, которые сегодня принадлежат Франции. То есть вся эта "историческая география" регулируется лишь правом сильного, то есть, перефразируя Путина, "границы России заканчиваются там, где она получила по зубам".

Напомним, после двух мировых войн на планете установился консенсус (ну, почти), согласно которому границы государств должны оставаться нерушимыми и государственный суверенитет должен был стать не менее незыблемой ценностью. Российское вторжение в Украину этот шаткий и отчасти притворный статус-кво разрушило, и Путин таким образом открыл настоящий ящик Пандоры, а помог ему в этом Мединский.

Почему Северная война, которая была 300 лет назад, так важна для российской пропаганды

Северная война была очень успешной для Московского царства и принесла Петру Первому очень значительную победу, он расширил границы государства и провозгласил его империей. Российская историография называет царя Петра одним из величайших монархов в своей истории и этого правителя почитали даже большевики. Со временем его образ был превращен чуть ли не в идеального правителя без недостатков и только с победами.



Московский царь Петр 1 на картине Густава Мардефельда / collections.vam.ac.uk

Неудивительно, что в современной России во времена Ельцина и раннего Путина попытались возродить культ Петра Первого. Впоследствии все же предпочтение отдали Сталину, но уважительное отношение к Петру осталось, с тех пор российские бюрократы старательно сравнивают Путина с именно этим царем, а захват Крыма россиянами в 2014 году приравнивают к победе в Северной войне. Большую роль в этом играет Мединский, патриарх Кирилл (Гундяев) и их подчиненные.

Ничего не отторгал, он возвращал! И укреплял. На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять,

– Путин о царе Петре и собственном сравнении с ним, 9 июня 2022 года.

Мания величия у Путина: смотрите видео:

В июне 2022 года в России специально под Путина провели 350-летний юбилей царя Петра, где главным месседжем официоза стало прославление Путина как гениального полководца и обязательные "исторические параллели". Якобы "Россия снова борется за свое историческое будущее и ждет новой победы под Полтавой" (так говорил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин).

Путинский глава Следственного комитета Бастрыкин пошел еще дальше и написал стихотворение, где были такие пафосные строфы:

И с идеями Петра

Мы уверены, спокойны,

Мы пройдем все наши войны.

Вот только сравнения оказались неуместными, потому что перед этим российское воинство вынуждено было бежать из-под Киева, а через несколько месяцев потерпит чувствительное поражение на Харьковщине и оставит Херсон. Кроме того, цивилизованный мир наложил на Россию мощные санкции, поэтому, если сравнивать Путина и царя Петра, то это, скорее, антиподы, потому что Петр "открыл окно в Европу", а Путин его намертво заколотил досками.

Стоит ли сравнивать Северную войну с современной

Войны 18 и 21 века – совершенно разные. Самое главное отличие современных войн – их интенсивность, мобильность и тотальность. Войны 300 лет назад были совершенно другими.

Не было фронтов, а полководцы искали генеральных сражений и иногда совершали одиночные рейды-набеги. Основные силы противников шли друг к другу месяцами, не имея дорог и имея огромные проблемы с логистикой.

На боевые действия существенно влияли погода (это период мощного похолодания, которое пришло в Европу) и сезонность. Соответственно, это не была война круглый год, а только на короткие периоды. Сами боевые действия происходили со значительными перерывами во времени.

Исключением могли быть осады городов и крепостей, но это, скорее, было обременительным для обеих сторон исключением.

Для Карла Двенадцатого война с московитами довольно долго была второстепенной. Он быстро разгромил под Нарвой значительно большее, чем свое, войско Петра, убедившись в собственном стратегическом и моральном преимуществе, и двинулся за большими победами в Польшу и Германию. Впрочем, московиты восстановили силы и не без помощи казацкой конницы, которой насчитывалось 17 тысяч, одержали ряд побед в Балтии в боях с немногочисленными шведами, буквально замордовав тех рейдами конницы и десантами с гребных галер.

После коллапса Речи Посполитой и падения Варшавы царь Петр решает ударить в спину бывшему союзнику и захватить его территории. После этого гетман Иван Мазепа устанавливает контроль над Правобережной Украиной, объединив два берега Днепра под своей властью.

После этого боевые действия продолжатся на Волыни и Галичине, а также Польше и Беларуси, где российскому войску будут помогать не только украинские казаки, но и саксонцы. Впоследствии московиты сами пришлют свой экспедиционный корпус и будут воевать со шведами в Германии и Польше.

К теме Что нужно знать о Мазепе

Современные россияне такой опции лишены – за них воюют лишь отдельные иностранные наемники, которых Россия вербует сама, и экспедиционный корпус из КНДР. Кроме того, Москва рассчитывает на поддержку Ирана, но получает тамошнее оружие и советников, а не регулярные отряды. То есть сравнивать коалиции не стоит, потому что они будут не в пользу современной России, которая до сих пор, по большому счету, остается изолированной от цивилизованного мира.

Сам царь Петр, в отличие от Мединского, не гордился долгим сроком войны и считал его чрезмерным и вынужденным, называя "тричастной кровавой и весьма опасной школой, где ученики обычно сидят по семь лет, а он, как туго смышленый школьник, засиделся аж три курса".

Что-то похожее сейчас делает и Путин, потому что война против Украины продолжается с 2014 года, а ее полномасштабная фаза – с 24 февраля 2022-го. Так что имеем уже 11 лет войны. При этом цена войны для России стремительно растет и это делает Северную войну подобной современному вторжению Путина в Украину.

Другое сходство – варварское поведение армии московитов тогда и сейчас. Интересно, что в шведских источниках основные обвинения в военных преступлениях приходятся на азиатских союзников царя – калмыков, сейчас даже Папа Римский Франциск осенью 2022 года обвинял в зверствах российской армии в Украине подчиненных Путину азиатов, правда, добавил к бурятам еще и чеченцев.

Какой была цена победы

Огромной она была и для Московии. Фактически царь пошел в ва-банк и прибегнул к чрезвычайным мобилизационным и реорганизационным мероприятиям, которые тяжелым бременем легли на экономику и стали жестоким испытанием для ее общества. Украина, которая стала ареной боевых действий, была истощена.

Боев на территории Московского царства не было, но там было не слишком лучше. Напомним, тогда существовало крепостное право и большинство населения жило в рабстве. Для свободных людей царь кардинально повысил налоги – сейчас историки говорят, что их подняли в 3,5 раза. Это приводило к банкротству и тому, что фактически целая страна оказалась за чертой выживания. Но с потерями никто не считался – царь фанатично набирал рекрутов на новые армии, забирал последнее, строил новые корабли, большинство которых гнило еще на пристанях, все деньги и запасы пошли на войско, а казна была пустой. При этом значительную часть съела коррупция.

Похоже, к такому сценарию все идет и в современной России, и именно Путин хочет воевать до последнего россиянина. Но сейчас времена изменились, хоть Россия и пытается повернуть их в обратную сторону, но боевым верблюдам, мулам и ослам, как и Мединскому, Лаврову, Путину или кому-либо другому это не удастся.

Поэтому громкие заявления и сравнения с Петром Первым – это просто "бред и понты" не слишком образованных людей, которые очень высокого о себе мнения. А вопрос "Как долго вы готовы сражаться?" российским чиновникам не надо задавать украинцам, лучше спросить россиян: как долго они готовы терпеть, зная, что уже сейчас он имеет план на них и их детей, потому что "калмыки и буряты" вскоре могут закончиться, как закончились танки и летный ресурс бомбардировщиков.

Что почитать по теме:

Алексей Сокирко "Полтавская битва 27 июня 1709 г.: Украинский Рубикон" (в 2 частях). Киев, Темпора, 2008.

Татьяна Таирова-Яковлева "Иван Мазепа и Российская империя. История "измены". Киев, “Клио”, 2013.

Тарас Чухлиб "Гетманы и монархи. Украинское государство в международных отношениях 1648 – 1714". Киев – Нью-Йорк, 2003.

Петер Энглунд "Полтава. Рассказ о гибели одной армии". Харьков, "Фолио", 2016 год.

La Russie en 1839 – Путевые записки маркиза Астольфа де Кюстина о России и россиянах (Северной войны прямо не касаются, но непременно пригодятся для лучшего понимания страны, где за 5 лет меняется многое, а где за 200 – ничего).

Что посмотреть и послушать

История без мифов Северная война: как Карл XII побеждал датчан, саксонцев, поляков и московитов – две серии на 5 часов: