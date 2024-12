Когда украинцы говорят, что сейчас воюют с Россией не только за собственную независимость, но и за безопасность и свободу Европы, это ни в коем случае не является преувеличением. Это очень хорошо понимают в странах Балтии, поэтому делают все возможное, чтобы помочь украинскому сопротивлению. Именно Латвия, Литва и Эстония дают Украине больше, если смотреть на ВВП государств (3,4 и 1 места соответственно, по данным Кильского института мировой экономики).

Эти государства научены горьким опытом и знают, что в случае поражения Украины станут следующими целями для Путина. Россия своими действиями со времени восстановления государствами Балтии независимости не предоставила никаких оснований, чтобы в этом не сомневаться. Сначала это была гибридная "мягкая сила" с российским телевидением и культурой, фестивалями КВН в латвийской Юрмале и ксенофобскими "шутками за 300" от Задорнова, впоследствии это уже были кампании травли на российском ТВ и гибридные акции сумасшедших пенсионеров и других фанатов "русского мира", потом попытки создать из маргиналов "пятую колонну", а теперь – открытые диверсии, атаки на критическую инфраструктуру и провокации.

24 Канал обращает внимание на усиление российских гибридных сил в странах Балтии и предполагает, что следующей целью вторжения россиян может стать Эстония.

Что известно о повреждении подводного кабеля между Эстонией и Финляндией

25 декабря стало известно об аварийном отключении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего энергосистемы Эстонии и Финляндии. Впоследствии в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи, из-за чего правительство срочно собралось на заседание. 26 декабря в Финляндии объявили, что Estlink 2 поврежден якорем танкера Eagle S, который считают принадлежащим к "теневому флоту" России, ночью правоохранители зашли на борт для следственных действий. Расследование выясняет, идет ли речь о случайности, или умысле.



Аварийное отключение подводного кабеля EstLink 2 / Инфографика-карта OSM.org

Конечно, все можно было бы списать на "случайность", если бы это уже был первый случай в 2024 году. Ранее в подобных инцидентах были замечены китайские и российские корабли. К тому же, сейчас, учитывая все предыдущие события, в отношении России должен действовать принцип презумпции виновности, то есть, до того, пока не доказана невиновность России, она должна считаться виновной.

Вот так должна в 2024 году зачетка работать на студента. Об этом же пишет и глава Офиса Президента Украины Ермак, комментируя новость о повреждении энергокабеля между Финляндией и Эстонией.

Отмечу, что теневой флот – это способ России обходить санкции. Также – это инструмент гибридной войны против НАТО, которую осторожно, но проводит Россия,

– подчеркнул Андрей Ермак.

Верхушка гибридного айсберга

Выведенный из строя кабель – это лишь один из многих эпизодов гибридной войны России против стран Балтии, в частности, Эстонии.

Эпицентром приложения диверсионных усилий россиян в этой небольшой стране является приграничный город Нарва. Там проживают 56 тысяч человек и более 90% из них говорят на русском, а треть еще и имеет российский паспорт (всего же 1,4-миллионной Эстонии около четверти населения – этнические русские). Также от Нарвы ближе к российскому Санкт-Петербургу, чем к Таллинну.



Граница Эстонии и Латвии с городом Нарвой / Инфографика-карта Shutterstock

Все это делает Нарву лакомой целью для российских гибридных атак. Их было немало, и в последнее время количество только растет.

Это и украденные россиянами навигационные буи на реке Нарва, по которой проходит граница между Эстонией и Россией.

И регулярное глушение россиянами GPS-сигнала.

И засылка в Эстонию российских агентов вместе с активизацией местных агентов влияния России.

На что это похоже? Конечно, на подготовку для "защиты русскоязычного населения". В понимании России. Именно так Кремль обосновал свое вторжение в Украину в 2014 и 2022 годах. Именно эту карту Россия стремится снова разыграть в Молдове и держит в резерве еще и Казахстан.

Между тем три страны НАТО, граничащие с Россией, обеспокоены, что Европа не имеет достаточной базы оборонного производства и ресурсов, чтобы противостоять России без помощи Соединенных Штатов. Об этом высокопоставленные чиновники Финляндии, Эстонии и Латвии заявили The Independent.

Мы не готовы. Это абсолютно точно. Мы не можем просто надеяться на ситуацию, когда США останутся очень вовлеченными в Европу,

– заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"Я не думаю, что мы можем иметь НАТО без Соединенных Штатов", – добавляет президент Финляндии Александр Стубб.

Финляндия, имеющая самое большое войско среди европейских стран (280 тысяч) на этой неделе обнародовала новый увеличенный военный бюджет, включающий в частности покупку 64 самолетов F-35A.



"Мы должны это, потому что нас беспокоит Москва", – заявил Стубб.

Увеличить обороноспособность Европы призывает и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он также отмечает недопустимость того, чтобы позволить России захватывать территории. Если согласиться, "что половина захваченного будет их, то это будет плохим сигналом для будущего демократического мира", подчеркнул чиновник.

Реальная угроза: почему Запад ждет вторжения России в страны Балтии

Сейчас от реализации этого плана Россию останавливает большая война в Украине – она пошла сразу не по плану и сейчас россиянам пришлось снимать войска даже из стран Балтии и полярных островов. Но это вовсе не означает, что в случае победы над Украиной или даже простого "замораживания конфликта" тысячи "псковских десантников", "тульских оружейников" и "бурято-корейцев" не перебросят в "Ленинградский военный округ".

И их не бросят в бой на Нарву или на какой-то другой участок 338-километровой российско-эстонской границы, которую будут защищать 3,4% ВВП расходов на оборону, 7 700 воинов эстонской армии и 900 британских солдат. И, конечно, 5 статья Вашингтонского договора, которая работала только однажды и только в пользу США.



Границы России и НАТО / Инфографика The Independent



Что в таком случае будет делать Запад? Выразит обеспокоенность? Выступит против эскалации и подчеркнет стремление к деэскалации? Еще раз отошлет Гутерриша в Казань? Что сделает простой европеец? Испугается "Орешника", уволится из Вооруженных сил (как сейчас массово увольняются в Великобритании или Франции), будет умолять о возвращении счастливого 2012-го? Или все же соберет волю в кулак и сделает так, как завещал своим воинам адмирал Нельсон в 1805 году во время Трафальгарской битвы, – England expects that every man will do his duty. Только сейчас ждет не только Англия, а вся Европа, потому что на кону ее будущее.

Напомним, что в декабре 2021 года Путин объявил свой ультиматум НАТО, который предусматривал умиротворение России при условии, что Альянс отойдет на границы до 1999 года. То есть отказаться от 4 последних волн расширения и остаться без стран Балтии и Восточной Европы.



Тогда Запад не воспринял Путина серьезно и на ультиматум не отреагировал. В ответ Россия напала на Украину. Но "блицкриг" Путина потерпел фиаско, и это дало Западу возможность выиграть время.

Как видим, этой возможностью Запад не то, чтобы воспользовался. При этом к Эстонии вопросов нет – она существенно увеличила расходы на оборону, которые сейчас составляют 3,4% ВВП, а в следующем году – 3,7%, однако, этого будет недостаточно, если не будет действовать система коллективной безопасности.

В НАТО и ЕС до сих пор нет твердого консенсуса относительно максимально возможной помощи Украине, там до сих пор не заткнули путинских агентов по имени Орбан и Фицо, а в США до сих пор имеют иллюзию о сказочной "мирной заморозке".

А тем временем немецкая, британская и другие разведки уже даже не намекают, а просто кричат, что Россия будет готова атаковать ЕС до 2030-го года. В принципе, чтобы прогнозировать такое, не надо быть Кириллом Будановым, стоит просто открыть ленту новостей.