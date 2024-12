Коли українці говорять, що нині воюють з Росією не лише за власну незалежність, але й за безпеку та свободу Європи, це в жодному разі не є перебільшенням. Це дуже добре розуміють у країнах Балтії, тому роблять все можливе, щоб допомогти українському спротиву. Саме Латвія, Литва та Естонія дають Україні найбільше, якщо дивитися на ВВП держав (3,4 і 1 місця відповідно, за даними Кільського інституту світової економіки).

Ці держави навчені гірким досвідом і знають, що в разі поразки України стануть наступними цілями для Путіна. Росія своїми діями з часу відновлення державами Балтії незалежності не надала жодних підстав, щоб в цьому не сумніватися. Спершу це була гібридна "м'яка сила" з російським телебаченням та культурою, фестивалями КВК у латвійській Юрмалі та ксенофобськими "жартами за 300" від Задорнова, згодом це вже були кампанії цькування на російському ТБ і гібридні акції навіжених пенсіонерів та інших фанатів "русского міра", потім спроби створити з маргіналів "п'яту колону", а тепер – відкриті диверсії, атаки на критичну інфраструктуру та провокації.

24 Канал звертає увагу на посилення російських гібридних сил в країнах Балтії та припускає, що наступною ціллю вторгнення росіян може стати Естонія.

Що відомо про пошкодження підводного кабелю між Естонією та Фінляндією

25 грудня стало відомо про аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії та Фінляндії. Згодом в Естонії з'ясували, що проблеми є також із кількома кабелями зв'язку, через що уряд терміново зібрався на засідання. 26 грудня у Фінляндії оголосили, що Estlink 2 пошкоджений якорем танкера Eagle S, який вважають належним до "тіньового флоту" Росії, вночі правоохоронці зайшли на борт для слідчих дій. Розслідування з’ясовує, чи йдеться про випадковість, чи умисел.



Аварійне вимкнення підводного кабелю EstLink 2 / Інфографіка-мапа OSM.org

Звісно, все можна було б списати на "випадковість", якби це вже був перший випадок у 2024 році. Раніше у схожих інцидентах були помічені китайські та російські кораблі. До того ж нині з огляду на всі попередні події, щодо Росії має діяти принцип презумпції винуватості, тобто, до того, поки не доведено невинуватість Росії, вона має вважатися винною.

Ось так має у 2024 році заліковка працювати на студента. Про це ж пише і голова Офісу Президента України Єрмак, коментуючи новину про ушкодження енергокабелю між Фінляндією та Естонією.

Зазначу, що тіньовий флот – це спосіб Росії обходити санкції. Також – це інструмент гібридної війни проти НАТО, яку обережно, але проводить Росія,

– наголосив Андрій Єрмак.

Верхівка гібридного айсберга

Виведений з ладу кабель – це лише один із багатьох епізодів гібридної війни Росії проти країн Балтії, зокрема, Естонії.

Епіцентром докладання диверсійних зусиль росіян в цій невеличкій країні є прикордонне місто Нарва. Там проживають 56 тисяч людей і понад 90% з них говорять російською, а третина ще й має російський паспорт (всього ж 1,4-мільйонній Естонії близько чверті населення – етнічні росіяни). Також від Нарви ближче до російського Санкт-Петербурга, ніж до Таллінна.



Кордон Естонії та Латвії з містом Нарвою / Інфографіка-мапа Shutterstock

Все це робить Нарву ласою ціллю для російських гібридних атак. Їх було чимало, й останнім часом кількість тільки зростає.

Це й вкрадені росіянами навігаційні буї на річці Нарва, по якій проходить кордон між Естонією та Росією.

І регулярне глушіння росіянами GPS-сигналу.

І засилання до Естонії російських агентів разом з активізацією місцевих агентів впливу Росії.

На що це схоже? Звісно, на підготовку для "захисту російськомовного населення". У розумінні Росії. Саме так Кремль обґрунтував своє вторгнення до України у 2014 і 2022 роках. Саме цю карту Росія прагне знову розіграти в Молдові та тримає в резерві ще й Казахстан.

Тим часом три країни НАТО, що межують з Росією, занепокоєні, що Європа не має достатньої бази оборонного виробництва і ресурсів, щоб протистояти Росії без допомоги Сполучених Штатів. Про це високопосадовці Фінляндії, Естонії та Латвії заявили The Independent.

Ми не готові. Це абсолютно точно. Ми не можемо просто сподіватись на ситуацію, коли США залишаться дуже залученими до Європи,

– заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Я не думаю, що ми можемо мати НАТО без Сполучених Штатів", – додає президент Фінляндії Александр Стубб.

Фінляндія, що має найбільше військо серед європейських країн (280 тисяч) цього тижня оприлюднила новий збільшений військовий бюджет, що містить, зокрема, купівлю 64 літаків F-35A.



"Ми маємо це, бо нас непокоїть Москва", – заявив Стубб.

Збільшити обороноздатність Європи закликає і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Він також наголошує на неприпустимості того, щоб дозволити Росії захоплювати території. Якщо погодитись, "що половина захопленого буде їхня, то це буде поганим сигналом для майбутнього демократичного світу", наголосив посадовець.

Реальна загроза: чому Захід чекає вторгнення Росії в країни Балтії

Наразі від реалізації цього плану Росію зупиняє велика війна в Україні – вона пішла відразу не за планом і нині росіянам довелося знімати війська навіть з країн Балтії та полярних островів. Але це зовсім не означає, що в разі перемоги над Україною або навіть простого "замороження конфлікту" тисячі "псковських десантників", "тульських зброярів" і "бурято-корейців" не перекинуть до "Ленінградського воєнного округу".

І їх не кинуть в бій на Нарву або на якусь іншу ділянку 338-кілометрового російського-естонського кордону, яку будуть захищати 3,4% ВВП витрат на оборону, 7 700 вояків естонської армії та 900 британських солдатів. І, звісно, 5 стаття Вашингтонського договору, яка працювала лише одного разу та лише на користь США.



Кордони Росії та НАТО / Інфографіка The Independent



Що в такому разі буде робити Захід? Висловить занепокоєння? Виступить проти ескалації та наголосить на прагненні до деескалації? Ще раз відішле Гутерреша в Казань? Що зробить простий європеєць? Злякається "Орешника", звільниться зі Збройних сил (як нині масово звільняються у Великій Британії чи Франції), буде благати про повернення щасливого 2012-го? Чи все ж збере волю в кулак та зробить так, як заповідав своїм воякам адмірал Нельсон в 1805-му році під час Трафальгарської битви, – England expects that every man will do his duty. Тільки нині чекає не лише Англія, а вся Європа, бо на кону її майбутнє.

Нагадаємо, що в грудні 2021 року Путін оголосив свій ультиматум НАТО, який передбачав умиротворення Росії за умови, що Альянс відійде на кордони до 1999 року. Тобто відмовитись від 4 останніх хвиль розширення і залишитись без країн Балтії та Східної Європи.



Тоді Захід не сприйняв Путіна серйозно і на ультиматум не відреагував. У відповідь Росія напала на Україну. Але "бліцкриг" Путіна зазнав фіаско, і це дало Заходу можливість виграти час.

Як бачимо, цією можливістю Захід не те щоб скористався. Водночас до Естонії питань нема – вона суттєво збільшила витрати на оборону, які нині становлять 3,4% ВВП, а в наступному році – 3,7%, проте, цього буде недостатньо, якщо не буде діяти система колективної безпеки.

У НАТО та ЄС досі не має твердого консенсусу щодо максимально можливої допомоги Україні, там досі не заткнули путінських агентів, на ім'я Орбан і Фіцо, а в США досі мають ілюзію про казкову "мирну заморозку".

А тим часом німецька, британська та інші розвідки вже навіть не натякають, а просто кричать, що Росія буде готова атакувати ЄС до 2030 року. В принципі, щоб прогнозувати таке, не треба бути Кирилом Будановим, варто просто відкрити стрічку новин.