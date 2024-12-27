На цьому російському судні були встановлені передавальні та приймальні пристрої. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на профільний портал Lloyd's List.

Дивіться також Загрожує НАТО: які небезпечні диверсії влаштовує Росія в Балтійському морі

Що відомо про шпигунську діяльність Eagle S

Lloyd's List ще у червні 2024 року володів конфіденційними документами затриманого днями російського танкера на основі техогляду танкера в данських водах.

Згідно із цими документами, на судні була стороння особа, яка виявилася зовсім не моряком.

А високотехнологічне обладнання, яке знайшли на борту, було "ненормальним" для торгівельного судна. Окрім цього, ще й споживало більше електроенергії від корабельного генератора, що призводило до відключень.

Це обладнання було призначене для прослуховування та запису. Воно містилося у "величезних портативних валізах" разом із "багатьма ноутбуками", клавіатури до яких мали турецьку та російську розкладки.

Вони стежили за всіма військово-морськими кораблями і літаками НАТО. У них була вся інформація про них. Вони просто зіставляли їхні частоти. Ними керували російські, турецькі, індійські офіцери-радіотелефоністи,

– повідомило порталу власне джерело.

Екіпаж затриманого танкера не міг не знати про шпигунське обладнання та діяльність судна, бо "це неможливо приховати", але "їхньому життю загрожувала небезпека, тому всі мовчали". Бо, коли на судні порушили ці питання, капітанів змінили.

Також джерело порталу підкреслило погане технічне обслуговування та відсутність дотримання нормативних і технічних стандартів.

Після того, як обладнання вивантажили для аналізу, воно більше не повернулося на Eagle S. Однак, схожі пристрої були розміщені на іншому спорідненому танкері Swiftsea Rider.

При цьому бенефіціарні власники Eagle S і Swiftsea Rider приховані за складними корпоративними структурами, можливо, йдеться про компанії у Дубаї та Мумбаї.