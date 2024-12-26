Країни Балтії збиралися вийти з енергетичної залежності

Катастрофи не сталося. Ні фінська, ні естонська енергосистеми не обвалилися. Але тут варто глянути на проблему ширше. Про це заявив Ігор Тишкевич, повідомляє 24 Канал.

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Енергосистема країн Балтії за часів СРСР була (і поки що залишається) частиною кільця БРЕЛЛ. Причому самі балтійські країни – споживачі енергії, але не експортери. До недавнього часу вони не мали можливості уникнути залежності від імпорту з Білорусі та Росії.

Показовий приклад: навіть після введення в експлуатацію білоруської АЕС президент Литви Гінатас Науседа виступав у Верховній Раді та закликав відмовитися від імпорту електроенергії виробленої цією станцією. У цей час національний оператор енергомереж декларував нульовий імпорт, але реальне стабільне перетікання в литовську енергосистему становило приблизно 400 мегаватів. Литва реально змогла вийти на мінімізацію імпорту (і за сприятливої ​​погоди навіть відмовитися від нього) лише у другій половині 2023 року.

З усім тим, з 2013 року почалося будівництво одразу трьох ліній електропередачі дном Балтійського моря. Це згадані EstLink та NordBalt. Остання має потужність 700 мегаватів і з'єднує Литву зі шведською енергосистемою. Паралельно розвивалося будівництво ліній передач у бік Польщі. Ну і, звісно, ​​власні генерувальні потужності.

Таким чином до кінця 2024 року країни Балтії могли вийти (і виходили) на можливість енергетичної незалежності від російського імпорту. Відсутні потужності отримували з АЕС у Фінляндії та Швеції, а також з польської енергосистеми (але з останньої були перетікання "в обидві сторони").

Влітку того ж року країни Балтії оголосили про намір вийти із БРЕЛЛ. Тобто ліквідувати залежність від Росії та Білорусі. Ця подія має відбутися у лютому 2025 року, тобто вже незабаром.

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Загроза негативного сценарію

І тут із системи "випадає" 650 мегаватів. Завдяки перетокам з Польщі з такими втратами країни Балтії впораються. А от якщо щось трапиться з NordBalt – ситуація буде близькою до критичної.

Мовиться не тільки про вихід з БРЕЛЛ (який доведеться відкласти). Згадуємо білоруську АЕС:

енергоблок №1 на плановому ремонті,

енергоблок №2 відключений, оскільки спрацювали аварійні датчики.

І тут варто згадати, що ПЗ (та й самі датчики, реактори) поставлені "Росатомом".

Тому не хотілося б нагнітати і тим більше не хотілося б мати рацію у тривожних очікуваннях. Але найближчими тижнями є велика ймовірність пошкодження і проводу NordBalt. Знову якимось судном, що "випадково проходить".

У цьому випадку я дуже сподіваюся на те, що мій прогноз виявиться хибним.