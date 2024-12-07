За словами представника української розвідки, країни Балтії не приховують того, що оцінюють російську загрозу як реальну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Що відомо про наміри Росії щодо країн Балтії

Андрій Юсов каже, що в Північноатлантичному альянсі та в Європі прямим текстом говорять про загрозу вторгнення Росії у країни Балтії. За його словами, попри те, що ми хочемо завершення війни, порятунку життів українців та справедливого миру, постає питання про те, що буде далі.

Представник розвідки пояснює, що скоєно порушення міжнародного права та неспровокований напад на державу. Окрім цього, вкрадені території, люди, цінності, вчинено низку воєнних злочинів і це "непокаране зло" зростає.

Юсов зазначає, що питання покарання і притягнення до відповідальності залишається відкритим. І поки воно залишається відкритим, росіяни матимуть спокусу продовжувати скоювати ці злочини.

А якщо за злочини немає покарання, то який механізм стримування? Що може зупинити в подальшому агресора, цього або іншого, Путіна або іншого диктатора від повторення подібних дій,

– каже Юсов.

Він також наголосив на тому, що це вже не лише українське питання, а й питання для багатьох інших держав, особливо для тих, які вже знають, що таке російська окупація. За словами Юсова, ці країни тепер розуміють, що російська загроза є цілком реальною.