По словам представителя украинской разведки, страны Балтии не скрывают того, что оценивают российскую угрозу как реальную. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Что известно о намерениях России в отношении стран Балтии

Андрей Юсов говорит, что в Североатлантическом альянсе и в Европе прямым текстом говорят об угрозе вторжения России в страны Балтии. По его словам, несмотря на то, что мы хотим завершения войны, спасения жизней украинцев и справедливого мира, возникает вопрос о том, что будет дальше.

Представитель разведки объясняет, что совершено нарушение международного права и неспровоцированное нападение на государство. Кроме этого, украдены территории, люди, ценности, совершен ряд военных преступлений и это "ненаказанное зло" растет.

Юсов отмечает, что вопрос наказания и привлечения к ответственности остается открытым. И пока он остается открытым, россияне будут иметь соблазн продолжать совершать эти преступления.

А если за преступления нет наказания, то какой механизм сдерживания? Что может остановить в дальнейшем агрессора, этого или другого, Путина или другого диктатора от повторения подобных действий,

– говорит Юсов.

Он также отметил, что это уже не только украинский вопрос, но и вопрос для многих других государств, особенно для тех, которые уже знают, что такое российская оккупация. По словам Юсова, эти страны теперь понимают, что российская угроза вполне реальна.