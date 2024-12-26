Погіршення стосунків Росії та Азербайджану тепер не уникнути

Однак пілоти виявилися майстерними, дотягнули, посадили літак й зберегли життя частині пасажирів. А також зберегли докази. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

До теми Трагедія з азербайджанським літаком може стати проблемою для Путіна і Кадирова

Я не маю сумнівів, що Казахстан забезпечить неупереджене розслідування, якому Росія не зможе перешкодити.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розвернув літак з дороги до Москви додому, дізнавшись про трагедію.

Очевидно, російсько-азербайджанські стосунки (і російсько-турецькі) погіршаться. Це для нас плюс.

Літати до Росії тепер дорівнює гратися в російську рулетку. Це також плюс.

Суперечності між кланами біля імперського трону поглибляться. Це також плюс.

Мої щирі співчуття азербайджанському народу, чиї брати й сестри загинули.

Зверніть увагу! 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа азербайджанського літака Embraer-190, внаслідок якої загинули майже 40 осіб, а 29 – були госпіталізовані. Рейс прямував з Баку до Грозного. Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у літак влучили з російського ЗРК й навмисно спрямували у Казахстан, аби приховати сліди злочину. Азербайджанські аналітики також вважають, що літак збили з російської системи ППО. Водночас росіяни намагаються поширити версію про "український дрон".