Ухудшения отношений России и Азербайджана теперь не избежать

Однако пилоты оказались искусными, дотянули, посадили самолет и сохранили жизнь части пассажиров. А также сохранили доказательства. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

К теме Трагедия с азербайджанским самолетом может стать проблемой для Путина и Кадырова

Я не сомневаюсь, что Казахстан обеспечит беспристрастное расследование, которому Россия не сможет помешать.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев развернул самолет с дороги в Москву домой, узнав о трагедии.

Очевидно, российско-азербайджанские отношения (и российско-турецкие) ухудшатся. Это для нас плюс.

Летать в Россию теперь равно играть в российскую рулетку. Это также плюс.

Противоречия между кланами у имперского трона углубятся. Это также плюс.

Мои искренние соболезнования азербайджанскому народу, чьи братья и сестры погибли.

Обратите внимание! 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа азербайджанского самолета Embraer-190, в результате которой погибли почти 40 человек, а 29 – были госпитализированы. Рейс следовал из Баку в Грозный. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в самолет попали из российского ЗРК и намеренно направили в Казахстан, чтобы скрыть следы преступления. Азербайджанские аналитики также считают, что самолет сбили из российской системы ПВО. В то же время россияне пытаются распространить версию об "украинском дроне".