Нестыковки в версиях

24 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал день рождения, ему исполнилось 63 года. Вчера утром он отправился в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав государств СНГ. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Однако во время полета Алиев получил информацию об аварии самолета Azerbaijan Airlines, который выполнял рейс Баку – Грозный, но оказался в районе города Актау (Казахстан). Алиев решил вернуться в Баку, создал комиссию по расследованию инцидента и заявил, что есть разные версии, но стоит дождаться результатов расследования.

Согласно мгновенно запущенной в российских медиа версии, подлетавший в Грозный рейс был перенаправлен в Махачкалу из-за "ухудшения погоды". Но в Махачкале оказался туман, поэтому самолет отправили в Актау. В процессе этого перелета он якобы столкнулся с птицами, получил повреждения и при заходе на посадку разбился.

Расстояние от Баку до Грозного – около 460 километров с учетом маневров. От Грозного до Махачкалы – около 120 километров. То есть все очень близко. В момент принятия решения о "перенаправлении" наверняка должно было быть известно, что в Махачкале туман.

Расстояние от Махачкалы до Баку всего на 30 километров больше, чем до Актау. В сети уже полно вопросов: зачем лететь через море на региональный аэродром в другую страну, если можно было вернуться в современный аэропорт Баку, где есть весь сервис и, в частности, реагирования на инциденты на значительно другом уровне?

Возможные ответы содержатся в видео из салона самолета, а затем осмотром обшивки с повреждениями.

Характерные повреждения обшивки очень похожи на результат обстрела самолета из системы ПВО. Произошло это над территорией России – Чечней или Дагестаном.

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Как только это видео завирусилось в сети, через неофициальные российские каналы начали активно вбрасывать версию, что самолет якобы атаковал "украинский БПЛА". Даже интересно, что это за такой БПЛА может быть и какие системы поражения он может нести?

Теперь все зависит от реакции президента Азербайджана

Косвенное подтверждение версии с обстрелом ПВО: Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в Грозный (!) и Махачкалу (!) до завершения расследования причин крушения самолета. Если причина – плохая погода и птицы – то зачем прекращать полеты?

Представляется так, что самолет пытались отправить в Махачкалу, а потом в Актау подальше от лишних глаз. Если бы он сел нормально, все удалось бы замять. В Баку даже в случае успешной посадки скрыть обстрел самолета российской ПВО было бы намного сложнее, наверняка произошли бы утечки.

Азербайджанское издание, которое максимально лояльно к власти, уже разместило видео из салона самолета, с подводкой, что, возможно, произошло повреждение от осколков и женщина ранена в ногу.

Сейчас все зависит от того, как воспримет инцидент президент Азербайджана. Судя по тому, как подается информация, есть по меньшей мере негласное разрешение не скрывать истинную причину.

А самая вероятная причина – это работа ПВО, переданного для защиты Рамзана Кадырова. Сразу же возникает вопрос, а если бы российское ПВО сработало по другому самолету, например, по президентскому борту Алиева?

По состоянию на сейчас Кадыров сухо выразил соболезнования.