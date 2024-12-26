Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent. Лідери трьох країн НАТО, які межують з Росією, закликали союзників активніше зміцнювати оборону Європи.

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Чому країни НАТО не готові до війни з Росією без США

Лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали Альянс припинити "нескінченні дебати" щодо того, як реагувати на загрозу з боку Росії. Вони заявили, що настав час посилити оборону Європи.

За їх словами, наразі НАТО "не готове" воювати із Росією без підтримки США.

Ми не готові. Це абсолютно зрозуміло... Ми не можемо просто сподіватися на ситуацію, коли США залишатимуться активно залученими в Європу,

– зазначив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал додала, що країни НАТО мають нарощувати свої оборонні спроможності.

У виданні зауважили, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними країнами НАТО, які мають спільний кордон з Росією. Цей кордон простягається від північного заходу Фінляндії до південно-східної частини Латвії, яка також межує з Білоруссю, яку Москва використовувала як плацдарм для вторгнення в Україну.

Крім того, Фінляндія, Естонія та Латвія є одними з тих, хто найбільше витрачає на оборону в НАТО у співвідношенні до їхнього ВВП.

Чому Європа вже на можливості допомагати Україні

Лідери трьох країн НАТО визнали, що Європа перебуває на межі можливостей допомоги Києву.

У виданні зазначають, що нездатність Європи захистити себе, особливо без підтримки США, підкреслює її труднощі у наданні подальшої військової допомоги Україні. За словами Рінкевичса, проблема полягає не лише в небажанні деяких країн постачати зброю Україні, але й у тому, що оборонна промисловість не здатна працювати на необхідному рівні.

Ми можемо надати Україні те, що можемо, але у багатьох випадках ми вже знаходимося на межі того, що у нас є,

– підкреслив президент Латвії.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал додав, що Європа повинна зміцнювати свою обороноздатність через загрозу з боку Росії та її неспроможність "бути демократією та діяти в світі, заснованому на правилах".

У статті зазначається, що три "прифронтові" європейські країни твердо переконані, що їхня безпека "залежить від успіху України".