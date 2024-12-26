Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent. Лидеры трех стран НАТО, граничащих с Россией, призвали союзников активнее укреплять оборону Европы.

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Почему страны НАТО не готовы к войне с Россией без США

Лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали Альянс прекратить "бесконечные дебаты" относительно того, как реагировать на угрозу со стороны России. Они заявили, что пришло время усилить оборону Европы.

По их словам, сейчас НАТО "не готово" воевать с Россией без поддержки США.

Мы не готовы. Это абсолютно понятно... Мы не можем просто надеяться на ситуацию, когда США будут оставаться активно вовлеченными в Европу,

– отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал добавила, что страны НАТО должны наращивать свои оборонительные возможности.

В издании отметили, что Латвия, Эстония и Финляндия являются единственными странами НАТО, которые имеют общую границу с Россией. Эта граница простирается от северо-запада Финляндии до юго-восточной части Латвии, которая также граничит с Беларусью, которую Москва использовала как плацдарм для вторжения в Украину.

Кроме того, Финляндия, Эстония и Латвия являются одними из тех, кто больше всего тратит на оборону в НАТО в соотношении к их ВВП.

Почему Европа уже на возможности помогать Украине

Лидеры трех стран НАТО признали, что Европа находится на грани возможностей помощи Киеву.

В издании отмечают, что неспособность Европы защитить себя, особенно без поддержки США, подчеркивает ее трудности в предоставлении дальнейшей военной помощи Украине. По словам Ринкевичса, проблема заключается не только в нежелании некоторых стран поставлять оружие Украине, но и в том, что оборонная промышленность не способна работать на необходимом уровне.

Мы можем предоставить Украине то, что можем, но во многих случаях мы уже находимся на грани того, что у нас есть,

– подчеркнул президент Латвии.

В то же время премьер-министр Эстонии Кристен Михал добавил, что Европа должна укреплять свою обороноспособность из-за угрозы со стороны России и ее неспособность "быть демократией и действовать в мире, основанном на правилах".

В статье отмечается, что три "прифронтовые" европейские страны твердо убеждены, что их безопасность "зависит от успеха Украины".