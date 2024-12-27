Сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Эстонии. Операция осуществляется в тесной координации с финским флотом и пограничной службой.

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Эстония начнет патрулировать Estlink 1

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и командующий Сил обороны генерал-майор Андрус Мерило договорились, что 27 декабря утром ВМС начнут патрулировать подводный кабель Estlink 1, который обеспечивает энергетическую связь между Эстонией и Финляндией.

Для охраны этого кабеля эстонские военно-морские силы направят корабль Raju.

Певкур отметил, что страна должна четко и решительно реагировать на подобные инциденты и послать четкий сигнал о том, что любые атаки на критическую инфраструктуру получат ответ.

Конечно, следствие должно выяснить все детали разрыва кабеля Estlink 2 и кабелей связи, но наша задача – немедленно послать четкий сигнал, что мы готовы защищать связь между Эстонией и Финляндией также и военными средствами,

– подчеркнул глава оборонного ведомства страны.

Он подчеркнул, что после повреждения кабеля Estlink 2 необходимо сохранить энергетическую связь между Эстонией и Финляндией, а также обеспечить защиту критически важной инфраструктуры.

"Поэтому я благодарен, что и командующий Сил обороны, и ВМС понимают необходимость обеспечения защиты подводного кабеля и готовы быстро начать соответствующую операцию в Финском заливе", – добавил министр обороны страны.

Заместитель командующего ВМС, капитан флота Юхан-Элиас Сельямаа, отметил, что ВМС полностью готовы к проведению операции.

"Рано утром мы отправили в путь группу, которая начнет патрулирование на Estlink 1. Кроме того, мы находимся в активном контакте с финским флотом и финской пограничной службой и действуем скоординировано", – подчеркнул Сельямаа.

Напомним, что 25 декабря между Эстонией и Финляндией был поврежден электрокабель Estlink 2. В момент повреждения над кабелем проходили два судна.