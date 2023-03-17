В новом выпуске спецпроекта "KOBLEVO. Твоя история" 24 Канал рассказывает, кем был Иван Мазепа и чьи интересы он отстаивал как за столом переговоров, так и на поле битвы.

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Фигура Мазепы уникальна и о его жизни можно написать немало исторических романов. Иван Мазепа получил блестящее образование (сначала в Киево-Могилянском коллегиуме, позже – в Европе), знал несколько языков, был представлен при дворе французского короля Людовика XIV. Также украинский шляхтич служил при дворе польского короля Яна II Казимира и был участником многочисленных дипломатических миссий.

Несмотря на насыщенную жизнь, в конце 1660-х Мазепа решил уйти с королевской службы и вернуться в Украину. Точнее – в одну из ее частей. Дело в том, что к тому времени украинские земли были поделены на Левобережье, которое находилося под властью Московии и Правобережье, оказавшееся под Польшей и частично Османской империей.



Еще до гетманства Иван Мазепа был уважаемым дипломатом / Фото Shutterstock

Известно, что уже в 1669 году Мазепа унаследовал от покойного отца должность черниговского подчашего. Однако придворная служба интересовала его на тот момент не слишком сильно, поэтому он прибывает в чигиринский гетманский двор, где за короткое время становится соратником гетмана Правобережья Петра Дорошенко.

В 1674 гетман поручил Мазепе доставить хану Османской империи нескольких пленных казаков из Левобережья. Запорожцы, вставшие на сторону польско-литовской королевской армии под руководством коронного гетмана Яна Собиского, должны были стать ценным подарком со стороны Дорошенко, показать его преданность турецкой стороне, укрепить связи с Османской династией и обеспечить защиту Правобережья.

Однако продуманную миссию прервали запорожские казаки, которые стремились освободить своих собратьев. Самого Мазепу взяли в плен. В конце концов ему повезло – здесь его узнал кошевой атаман Иван Сирко, передавший дипломата гетману Левобережной Украины Ивану Самойловичу. Видя в Мазепе немалый потенциал, глава Гетманщины делает его своим доверенным лицом и отправляет с дипломатическими миссиями в Москву.

Эти поездки существенно сблизили Мазепу с тогдашними московскими властями и в конце концов привели к смене Левобережного гетмана.

Как Мазепа стал полновластным хозяином Украины

Пока Мазепа укрепляет дипломатические связи, Самойлович влезает в конфликт с Московией. После неудачного похода на Крым в 1687 гетмана обвинили в "измене", отстранили от должности и сослали в зависимые московские территории Западной Сибири. Так, подобная практика имеет гораздо более глубокие корни, чем нам может казаться.

После такого поворота стало очевидно, что новым претендентом на гетманское место Иван Мазепа. Его предназначение лоббировал, в частности, влиятельный лидер тогдашней правительницы Московии, царевны Софии, князь Василий Голицын. Он наивно рассчитывал, что сможет контролировать Мазепу, но на практике все вышло по-другому.

Планы Голицына перечеркнул государственный переворот в Московии, который произошел через два года после назначения Мазепы, в 1689-м. Тогда к власти пришел молодой царевич Петр.

Петр I пришел к власти в результате государственного переворота / Фото Shutterstock

Гетман того времени находился в Москве и, вероятно, сыграл важную роль в воцарении Петра. За это Мазепа получил от царя статус полновластного хозяина Украины.

Петр уважал Мазепу, в письмах обращался к гетману с особым уважением в отличие от других своих подчиненных, над которым царь издевался с рвением маньяка.

Ренессанс Украины

Время правления Мазепы в Украине справедливо называют ренессансом. Практически, ему удалось создать в Гетманщине некую оазу – автономную от Московии территорию и частицу западной цивилизации.

После "Руины" украинские земли получили несколько десятилетий мирной жизни и шансы на развитие. Тогда на Левобережье началось то, что сейчас назвали "Большое строительство". Меценатом выступал сам Мазепа. Ценой гетмана были построены или отстроены десятки церквей, монастырей, соборов и колокольней. Они стали яркими примерами уникального архитектурного стиля казацкого, а на самом деле – мазепинского барокко.

Благодаря Мазепе были возрождены древняя столица Руси и современная столица Украины – Киев, которая входила в состав Левобережья. Стараниями Мазепы статус высшего учебного заведения получил Киево-Могилянский коллегиум. Интересно, что во времена гетмана его называли Киевская Могило-Мазепинская академия. Она стала кузницей кадров новой элиты, не только на украинских землях, но и в России, в которой в то время высших учебных заведений вообще не было.



Во время правления Мазепы активно развивались образовательные учреждения / Фото Shutterstock

Источники всех богатств гетмана не должны никого обманывать – он был одним из величайших крепостников (хотя и старался не "наглотить" и ограничил барщину только 2 днями в неделю) и, что называется, "сидел на потоках". С точки зрения людей 21 века это неприемлемо, впрочем, совершенно естественно для эпохи Мазепы. Вместо этого невиданных объемов меценатство выходит за пределы норм того времени и показывает Мазепу-патриота.

Тогда гетману было около 60 лет. Для большинства это было время думать о вечной душе, а Мазепа заботился о мирских делах.

Неожиданный поворот: почему Мазепа стал союзником шведов

Если бы Мазепа умер где-нибудь в 1707 году, то вошел бы в историю как образец верного подданного московитов. Однако история определила иначе.

В 1707 году началась тайная переписка между гетманом и шведами. Когда в переговорах возникает конкретика, Мазепа их прерывает и докладывает об этом факте Петру. Тот ценит преданность гетмана и никак его не наказывает.

Далее Карлу XII становится скучно гоняться за россиянами по белорусским болотам и он решает превратить Северную войну в "южную". Забегая вперед, скажем, особого тепла он не нашел и здесь, ведь небывалая арктическая зима того времени уничтожила чуть ли не половину его войска.

Статуя Карла XII в Швеции / Фото Shutterstock

На украинский поход шведов русский царь Петр реагирует импульсивно и приказывает превратить всю территорию в глубь 200 верст на пути Карла XII в "выжженную землю". После этого Мазепа возобновляет тайную переписку с Карлом и в конце концов переходит на его сторону.

Измена или нет

Переход на сторону шведского короля стал вынужденным шагом в критической ситуации. Гетман смог выставить только 3000 казаков, остальные войска были за пределами Украины на разных фронтах или были на территориях, где уже были войска московитов.

Поэтому, например, не сумел прибыть к Мазепе стародубский полковник Скоропадский. Остальные же старшины были с гетманом. К нему присоединились даже запорожцы во главе с Костем Гордиенко, хотя у Мазепы с Сечью был продолжительный конфликт.

Петр воспринял переход Мазепы как личное предательство. С его точки зрения так и было. Впрочем, здесь есть нюанс. Несмотря на личное дружелюбное отношение к Мазепе, московский царь видел в гетмане и казаках своих холопов, а Мазепа таким не был и себя таким не считал.

То же касалось и старшины. Согласно традиции Речи Посполитой, казацкая старшина рассматривала союз с Московией не как присоединение, а как Унию и потому трактовало как вассалитет. Поэтому казаки считали, что имеют право менять присягу, если сюзерен не выполняет условия.

А царь их не выполнял – он втянул Украину в чужую великую европейскую войну, которая легла тяжелым бременем как экономически, так и в военном плане. Впоследствии московиты вообще отстранили казаков от военных действий и превратили в "стройбат" – украинцев бросили на строительство Санкт-Петербурга – новой столицы будущей империи, где тысячи из них погибли.

Самая эпопея с присоединением Украины к Московии оказалась катастрофой. Фактически заключенные Хмельницким в 1654 году соглашения продержались всего 4 года. Дальше началось постепенное наступление на автономию Украины. Мазепа сумел приостановить этот процесс, но понимал, к чему все идет. Полтавская импровизация была авантюрой, но в безвыходной ситуации.

Следование европейским традициям

Восстание Мазепы появилось не на пустом месте. Перед глазами казаков были яркие примеры. Прежде всего, это восстание трансильванского князя Ференца II Ракоци. Он был вассалом австрийских Габсбургов, но это не помешало ему вести тайные переговоры с французским королем Людовиком XIV, а затем начать войну против австрийского владычества.

Сейчас Ференца Ракоци признают национальным героем нескольких стран, его памятники установлены и в Украине, никто не называет его предателем.

Выступление Ракоци называют "рокошем" – термином, обозначающим официальное восстание против короля. В Речи Посполитой эта традиция тоже была. Во время рокоша шляхта создавала Конфедерацию, направленную против короля, она преследовала цель защиты своих прав.

Традицию шляхты переняли казаки, а Рокош был юридически обоснованным. Позже право на восстание найдет отражение в конституциях и официальных документах многих государств. Да и вообще этот тезис станет основой Декларации Независимости США и Всеобщей декларации прав человека.

Следовательно, то, что в России до сих пор называют "изменой", является естественным правом и попыткой выйти из-под власти Московии и создать на украинских землях независимое государство. Конечно, такая риторика не подходит оккупантам, поэтому после поражения выступления Мазепы они бросились навязывать украинцам лживый тезис, будто их национальный герой – предатель. Однако в длительных дискуссиях, чьи интересы защищал Мазепа, пропагандисты забыли о важной детали: он до конца жизни боролся не за Петра, и не за шведов. Его целью было отстаивание интересов собственного государства.



Сегодня ВСУ продолжают дело, которое начал Мазепа / Фото Shutterstock

В 1709 году Мазепа и Украина проиграли. Но Украина побеждает сегодня. А историю, как известно, пишут победители. Сейчас герб гетмана – на эмблеме 54-й мехбригады ВСУ, несущей боевую вахту на самом тяжелом участке фронта российско-украинской войны – под Бахмутом.

История циклическая, однако с каждым циклом Украина становится сильнее. И сегодняшняя борьба является ярким тому примером.