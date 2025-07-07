Про це пише 24 Канал із посиланням на допис американської журналістки Zarina Zabrisky.

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Атаки росіян на Херсонщині

Американська журналістка 7 липня поширила відео на своїй сторінці в соцмережі "X", де українські фермери тікають від ворожого безпілотника.

Дрон на машину летить! Тікайте!

– Вигукнула жінка.

Російський дрон пролетів над фермерами: дивіться відео

"Російський безпілотник атакував сім'ї, що працюють у полі, у Херсонській області", – підсумувала журналістка.

До слова, росіяни атакували територію Пологівського району, спричинивши займання на полі пшениці. Окупанти продовжують систематично атакувати українські поля, унаслідок чого зменшується майбутній врожай пшениці.