Про це пише 24 Канал із посиланням на допис американської журналістки Zarina Zabrisky.
Дивіться також Прапор України замайорів на окупованій Херсонщині: кадри привітання від морпіхів
Атаки росіян на Херсонщині
Американська журналістка 7 липня поширила відео на своїй сторінці в соцмережі "X", де українські фермери тікають від ворожого безпілотника.
Дрон на машину летить! Тікайте!
– Вигукнула жінка.
Російський дрон пролетів над фермерами: дивіться відео
"Російський безпілотник атакував сім'ї, що працюють у полі, у Херсонській області", – підсумувала журналістка.
До слова, росіяни атакували територію Пологівського району, спричинивши займання на полі пшениці. Окупанти продовжують систематично атакувати українські поля, унаслідок чого зменшується майбутній врожай пшениці.