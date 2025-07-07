Які результати атаки росіян

Внаслідок атаки росіян сталося займання на полі пшениці, повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

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Iван Федоров Голова Запорізької обласної військової адміністрації Військовими Росії було нанесено удар по території Пологівського району. Внаслідок удару сталось займання пшениці на полі.

Триває ліквідація пожежі. Як повідомив Федоров, постраждалих внаслідок цього удару немає.

Росіяни продовжують систематично атакувати українські поля. Через що зменшується майбутній врожай пшениці.

Нагадаємо! Це не перша атака росіян на українські поля. Зокрема, 1 липня ДСНС повідомила, що через російський обстріл почалася пожежа на Харківщині. Попри швидку ліквідацію загоряння, вигорів приблизно 1 гектар пшениці. Постраждалих, на щастя, немає.