Чому врожай пшениці буде найнижчим за 13 років

Ринкова аналітикиня Карен Браун розповіла, що за оцінкою представництва Міністерства сільського господарства США (USDA) в Києві, врожай пшениці в Україні у 2025/26 маркетинговому році буде на рівні 17,9 мільйона тонн, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Це стане найнижчим показником за 13 років і на 23% менше за тогорічний врожай.

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Це зумовлено тим, що ґрунти були надзвичайно сухими під час посівної, а низька рентабельність зменшила площу посівів.

Російські агентства наразі прогнозують врожай пшениці у 2025/26 маркетинговому році у межах від 79,7 мільйона тонн до 82,5 мільйона тонн, причому останній показник майже відповідає рівню минулого року.

Сприятлива погода надалі може покращити стан посівів в обох країнах і знизити занепокоєння, але на сьогоднішній день перші прогнози викликають тривогу, особливо з огляду на те, що представництво USDA очікує, що експорт української пшениці у 2025/26 маркетинговому році буде більш ніж вдвічі меншим за рекордний обсяг,

– наголосила Браун.