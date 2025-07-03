Єврокомісія погано інформує поляків

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський заявив, що він розчарований способом, у який Європейська Комісія поінформувала держави-члени про досягнуту домовленість з Україною щодо торгівлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі.

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Він зазначив, що рішення оголосити про завершення переговорів у день завершення польського головування в Раді ЄС з питань сільського господарства було несподіваним і непрозорим.

Я був розчарований тим, як Єврокомісія повідомила держави-члени про завершення переговорів з Україною в останній день головування Польщі в Раді ЄС. Як президент Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства (AGRIFISH), я неодноразово звертав увагу на необхідність того, щоб Європейська Комісія проводила торгівельні переговори більш прозоро та в діалозі з фермерами,

– зазначив Сєкерський.

За його словами, Комісія тим часом вирішила завершити переговори без попередніх консультацій з державами-членами ЄС або сільськогосподарськими організаціями.

Зверніть увагу! 30 червня 2025 року єврокомісари Марош Шефчович і Крістоф Хансен оголосили про завершення переговорів з Україною в межах статті 29 Угоди про асоціацію. Нові умови ще проходять юридичну та лінгвістичну перевірку та будуть представлені на затвердження державам-членам ЄС. Поки що деталі, зокрема щодо тарифних квот, залишаються невідомими.