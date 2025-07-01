ЄС та Україна досягли згоди щодо торгівлі

Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та Євросоюзом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Європейську комісію.

Читайте також Румунія вимагає подальшого ліцензування української агропродукції у 2025 році

Досягнення принципової згоди щодо перегляду положень про лібералізацію торгівлі в межах Угоди про асоціацію знаменує собою новий етап у створенні довгострокової, передбачуваної та взаємної основи у ширшому контексті процесу вступу України до ЄС. Угода також повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери.

Україна за новими правилами матиме змогу завозити до ЄС більше продукції, ніж до повномасштабного вторгнення, проте менше, ніж у пікові моменти під час дії "торговельного безвізу", пише Радіо Свобода.

Для чутливих товарів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти збільшуються, але залишаються нижчими за історичні обсяги торгівлі для забезпечення стабільності ринку ЄС. Для менш чутливих продуктів квоти зростають помірно, а деякі товари будуть повністю лібералізовані,

– пояснює суть домовленостей єврокомісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович.

Він висловив сподівання, що сусідні з Україною держави – Польща, Угорщина, Словаччина – знімуть односторонні ембарго, які вони накладали на певні категорії української продукції.

Євросоюз забезпечив механізм захисту для своїх фермерів

Угодою передбачений механізм захисту ринку ЄС на випадок, якщо імпорт з України створюватиме серйозні труднощі на рівні Союзу чи окремих держав-членів. Також Україна має поступово синхронізувати свої стандарти виробництва сільськогосподарської продукції зі стандартами ЄС до 2028 року, зокрема у сферах добробуту тварин і використання пестицидів.

Я хочу чітко наголосити: додатковий доступ на ринок буде надано за умови відповідності стандартам ЄС. Створення рівних умов для фермерів ЄС було чітко визначено у візії для аграрного сектору, і тепер ми реалізуємо це на практиці,

– наголосив єврокомісар з сільського продовольства та продовольства Крістоф Хансен.

За словами міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, узгоджено ключові принципи, на яких розбудують зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Однак три торгові позиції залишаються неузгодженими. Вона відмовилася уточнити щодо яких саме товарів переговори триватимуть.