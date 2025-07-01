ЕС и Украина достигли соглашения по торговле

Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и Евросоюзом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую комиссию.

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Достижение принципиального согласия по пересмотру положений о либерализации торговли в рамках Соглашения об ассоциации знаменует собой новый этап в создании долгосрочной, предсказуемой и взаимной основы в более широком контексте процесса вступления Украины в ЕС. Соглашение также полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры.

Украина по новым правилам сможет завозить в ЕС больше продукции, чем до полномасштабного вторжения, однако меньше, чем в пиковые моменты во время действия "торгового безвиза", пишет Радио Свобода.

Для чувствительных товаров, таких как яйца, сахар и пшеница, квоты увеличиваются, но остаются ниже исторических объемы торговли для обеспечения стабильности рынка ЕС. Для менее чувствительных продуктов квоты растут умеренно, а некоторые товары будут полностью либерализованы,

– объясняет суть договоренностей еврокомиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович.

Он выразил надежду, что соседние с Украиной государства – Польша, Венгрия, Словакия – снимут односторонние эмбарго, которые они накладывали на определенные категории украинской продукции.

Евросоюз обеспечил механизм защиты для своих фермеров

Соглашением предусмотрен механизм защиты рынка ЕС на случай, если импорт из Украины будет создавать серьезные трудности на уровне Союза или отдельных государств-членов. Также Украина должна постепенно синхронизировать свои стандарты производства сельскохозяйственной продукции со стандартами ЕС до 2028 года, в частности в сферах благосостояния животных и использования пестицидов.

Я хочу четко подчеркнуть: дополнительный доступ на рынок будет предоставлен при условии соответствия стандартам ЕС. Создание равных условий для фермеров ЕС было четко определено в видении для аграрного сектора, и теперь мы реализуем это на практике,

– отметил еврокомиссар по сельскому продовольствию и продовольствию Кристоф Хансен.

По словам министра юстиции Ольги Стефанишиной, согласованы ключевые принципы, на которых построят зону свободной торговли между Украиной и ЕС. Однако три торговые позиции остаются несогласованными. Она отказалась уточнить по каким именно товарам переговоры будут продолжаться.