Какие результаты атаки россиян

В результате атаки россиян произошло возгорание на поле пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

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Иван Федоров Председатель Запорожской областной военной администрации Военными России был нанесен удар по территории Пологовского района. В результате удара произошло возгорание пшеницы на поле.

Продолжается ликвидация пожара. Как сообщил Федоров, пострадавших в результате этого удара нет.

Россияне продолжают систематически атаковать украинские поля. Из-за чего уменьшается будущий урожай пшеницы.

Напомним! Это не первая атака россиян на украинские поля. В частности, 1 июля ГСЧС сообщила, что из-за российского обстрела начался пожар на Харьковщине. Несмотря на быструю ликвидацию возгорания, выгорел примерно 1 гектар пшеницы. Пострадавших, к счастью, нет.