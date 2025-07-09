Все, что известно о российской атаке ракетами атаке ракетами и "Шахедами" в ночь на 9 июля, сообщает 24 Канал.
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Что известно об атаке на Украину 9 июля
На Днепропетровщине взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках. Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО по вражеским воздушным целям. На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. По вражеским дронам работает ПВО. В Луцке прогремели взрывы. Россияне атаковали ударными дронами и ракетами. В частности, были сообщения о "Кинжалах". Во Львовской области работает противовоздушная оборона. В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА. В Запорожской области работает ПВО. Зафиксированы вражеские дроны. На Николаевщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.
В Днепре прогремели взрывы
Взрывы в Киеве: "Шахеды" атакуют столицу
В Ивано-Франковске слышны взрывы
Взрывы в Луцке: город под атакой дронов и ракет
"Шахеды" атакуют Львовскую область
Взрывы в Полтаве
Взрывы прогремели в Запорожье
В Николаеве прогремели взрывы
На Днепропетровщине взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.
Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО по вражеским воздушным целям.
На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. По вражеским дронам работает ПВО.
В Луцке прогремели взрывы. Россияне атаковали ударными дронами и ракетами. В частности, были сообщения о "Кинжалах".
Во Львовской области работает противовоздушная оборона.
В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.
В Запорожской области работает ПВО. Зафиксированы вражеские дроны.
На Николаевщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.