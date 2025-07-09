Все, что известно о российской атаке ракетами атаке ракетами и "Шахедами" в ночь на 9 июля, сообщает 24 Канал.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Что известно об атаке на Украину 9 июля

23:20, 9 июля

В Днепре прогремели взрывы

На Днепропетровщине взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских беспилотниках.

06:06, 9 июля

Взрывы в Киеве: "Шахеды" атакуют столицу

Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО по вражеским воздушным целям.

05:29, 9 июля

В Ивано-Франковске слышны взрывы

На Ивано-Франковщине прогремели взрывы. По вражеским дронам работает ПВО.

04:47, 9 июля

Взрывы в Луцке: город под атакой дронов и ракет

В Луцке прогремели взрывы. Россияне атаковали ударными дронами и ракетами. В частности, были сообщения о "Кинжалах".

02:50, 9 июля

"Шахеды" атакуют Львовскую область

Во Львовской области работает противовоздушная оборона.

02:16, 9 июля

Взрывы в Полтаве

В Полтаве прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о российских БПЛА.

00:45, 9 июля

Взрывы прогремели в Запорожье

В Запорожской области работает ПВО. Зафиксированы вражеские дроны.

22:11, 8 июля

В Николаеве прогремели взрывы

На Николаевщине прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах.