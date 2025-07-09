Усе, що відомо про російську атаку ракетами і "Шахедами" в ніч на 9 липня, – повідомляє 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Україну 9 липня

23:20, 9 липня

У Дніпрі прогриміли вибухи

На Дніпропетровщині вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.

06:06, 9 липня

Вибухи у Києві: "Шахеди" атакують столицю

Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.

05:29, 9 липня

В Івано-Франківську чути вибухи

На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По ворожих дронах працює ППО.

04:47, 9 липня

Вибухи у Луцьку: місто під атакою дронів і ракет

У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали".

02:50, 9 липня

"Шахеди" атакують Львівщину

У Львівській області працює протиповітряна оборона.

02:16, 9 липня

Вибухи в Полтаві

У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.

00:45, 9 липня

Вибухи пролунали в Запоріжжі

У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони.

22:11, 8 липня

У Миколаєві пролунали вибухи

На Миколаївщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.