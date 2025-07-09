Усе, що відомо про російську атаку ракетами і "Шахедами" в ніч на 9 липня, – повідомляє 24 Канал.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Україну 9 липня
На Дніпропетровщині вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники. Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях. На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По ворожих дронах працює ППО. У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали". У Львівській області працює протиповітряна оборона. У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА. У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони. На Миколаївщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
У Дніпрі прогриміли вибухи
Вибухи у Києві: "Шахеди" атакують столицю
В Івано-Франківську чути вибухи
Вибухи у Луцьку: місто під атакою дронів і ракет
"Шахеди" атакують Львівщину
Вибухи в Полтаві
Вибухи пролунали в Запоріжжі
У Миколаєві пролунали вибухи
На Дніпропетровщині вибухи. Повітряні сили попереджали про російські безпілотники.
Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО по ворожих повітряних цілях.
На Івано-Франківщині пролунали вибухи. По ворожих дронах працює ППО.
У Луцьку прогриміли вибухи. Росіяни атакували ударними дронами та ракетами. Зокрема, були повідомлення про "Кинджали".
У Львівській області працює протиповітряна оборона.
У Полтаві прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про російські БпЛА.
У Запорізькій області працює ППО. Зафіксовані ворожі дрони.
На Миколаївщині прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.