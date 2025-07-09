Усе, що відомо про російську атаку ракетами і "Шахедами" в ніч на 9 липня, – повідомляє 24 Канал.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Україну 9 липня