24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам протиповітряної оборони.
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У всіх областях України лунає повітряна тривога ввечері у вівторок, 8 липня. Причиною цьому є зліт МіГ-31К, він є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал".
24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим силам протиповітряної оборони.
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