Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про небезпеку

Увечері 8 липня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї території України. Було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області Росії.

Жителі Київської області повідомили про вибухи о 22:59.

Водночас про повітряну тривогу в Києві повідомляв очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Він попередив про небезпеку о 22:51, закликавши жителів залишатися в безпечних місцях.