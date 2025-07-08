Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Що відомо про небезпеку
Увечері 8 липня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї території України. Було зафіксовано зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області Росії.
Жителі Київської області повідомили про вибухи о 22:59.
Водночас про повітряну тривогу в Києві повідомляв очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Він попередив про небезпеку о 22:51, закликавши жителів залишатися в безпечних місцях.