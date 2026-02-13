Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперпризначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зазначивши, що комплекси можуть знищувати ворожі групи та навіть проводити розвідку під час несприятливих погодних умов. Однак найважливіше – ефективна робота НРК зберігає життя українських бійців.

Дивіться також Вже дав команду зробити те саме, – командр "Ахіллесу" про хитрощі ворога на полі бою

Як українські військові використовують НРК на фронті?

Бригада "Рубіж" використовує НРК з гранатометами та кулеметами не лише як засоби спостереження, а й ураження. Їх виставляють на ділянках, де потенційно буде рухатись ворог. Як наслідок, просочування окупантів стало мінімальним.

За словами начальника штабу, оператори, які керують наземними роботизованими комплексами, перебувають приблизно за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Разом з ними працює і група обслуговування, яка завозить готові НРК за 10 – 15 кілометрів до лінії фронту. Далі комплекс, рухається для виконання завдань лише завдяки дистанційному керуванню.

НРК максимально ефективні. Коли є погона погода, тобто дощ чи вітер, ми не бачимо, що відбувається в небі. Однак ми чудово бачимо усе з ґрунту. З камер НРК також видно просування противника. Один НРК можна виставляти для спостереження, інший – для ураження. Такий комплекс працює дієво,

– наголосив він.

Навіть якщо НРК не знищить ворожу групу, то все одно змусить росіян зупинитись і сховатись. Після цього можна використовувати важкі бомбери, які можуть працювати з обмеженою видимістю, щоб уразити ворога.

Зверніть увагу! Раніше молодший сержант, командир взводу обслуговування роти безпілотних наземних систем 47 ОМБр "Маґура" Андрій Сироїшка зауважив, що одного разу за допомогою НРК військові ЗСУ відбили село. Тому роботизовані комплекси – це майбутнє війни.

"Поки так працюють не багато бригад. Переважно таке використовують на Покровському та Сіверському напрямках. Тут питання в забезпеченні бригад. Крім цього, "життя" НРК недовге – якщо виконувати схожі завдання, то мовиться про тиждень", – зауважив Гриценко.

Загалом головним завданням НРК є забезпечення українських військових провізією, а також комплекси відіграють важливу роль у евакуації захисників – поранених або ж тих, хто довго перебуває на позиціях. Були й випадки, коли за допомогою НРК вивозили російських полонених.

Важливо! Щоб зберегти життя українських військових бригади "Рубіж", закликаємо долучитись до збору на наземний дрон для медичної евакуації за посиланням. Кожна гривня важлива!

Начальник штабу додав, що зараз бригада почала виготовляти власні наземні комплекси. Він висловив сподівання, що з часом у кожної бригади буде власна майстерня для такої можливості.

Що ще відомо про використання НРК?